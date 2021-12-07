Войти
N+1

Четвероногий робот ANYmal встал на задние колеса

144
0
0
Четвероногий робот ANYmal встал на задние колеса
Четвероногий робот ANYmal встал на задние колеса.
Источник изображения: Swiss-Mile

Швейцарская компания Swiss-Mile научила четвероногого колесного робота ANYmal вставать на задние колеса. Как сообщает New Atlas, эта версия ANYmal предназначена для работы в доставке. Стоя на задних колесах, робот сможет забирать посылки у клиентов и класть их в свой грузовой отсек.

Два основных типа роботов по конструкции двигательных механизмов — колесные и шагающие. Колесные умеют быстро передвигаться, а шагающие — преодолевать препятствия и ходить по сложному рельефу. В некоторых машинах инженеры применяют два эти механизма передвижения. Например, двухколесный робот Handle или двуногий робот Cassie на гиророликах. Часто этот подход приводит к сниженной эффективности в обоих режимах движения.

Робота ANYmal разработали в Швейцарской высшей технической школе Цюриха для экспериментов с различными алгоритмами управления, к примеру, позволяющими ему танцевать под музыку. Это классический четвероногий робот, который за счет 12 электромоторов может двигать ногами почти в любом направлении. У одной из модификаций ANYmal к ногам прикреплены колеса с электромоторами. Она может передвигаться на колесах вперед, поворачивать с помощью шагов, а также перешагивать через препятствия.

Компания Swiss-Mile, которую основали инженеры из Швейцарской высшей технической школе Цюриха, в декабре представила еще одну модификацию ANYmal. У нее есть и колеса, и ноги, как и у другой версии робота. Но ANYmal от Swiss-Mile умеет стоять и ездить на задних колесах.

Разработчики считают, что это пригодится ему для работы в доставке. Он будет забирать посылки, стоя на задних лапах, убирать их в грузовой отсек, а потом вновь опускаться на четыре колеса и быстро их развозить. ANYmal способен развивать скорость до 22,32 километров в час и нести до 50 килограмм.


Swiss-Mile планирует, что ее ANYmal поступит в продажу в следующем году. Сколько робот будет стоить, пока неизвестно.

У ANYmal есть и другие модификации. Например, четвероногий робот, защищенный от попадания воды. Он умеет погружаться в воду на глубину до метра и проводить там до получаса.

Василиса Чернявцева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Проекты
Робот
Похожие новости
20.05.2020
Южная Корея вооружилась роботами-сапёрами
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
31.05.2017
Зарядка для рельсотрона
03.12.2012
Интегрированное поле боя
29.08.2008
Роботы спасут человечество
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию