Четвероногий робот ANYmal встал на задние колеса.

Швейцарская компания Swiss-Mile научила четвероногого колесного робота ANYmal вставать на задние колеса. Как сообщает New Atlas, эта версия ANYmal предназначена для работы в доставке. Стоя на задних колесах, робот сможет забирать посылки у клиентов и класть их в свой грузовой отсек.

Два основных типа роботов по конструкции двигательных механизмов — колесные и шагающие. Колесные умеют быстро передвигаться, а шагающие — преодолевать препятствия и ходить по сложному рельефу. В некоторых машинах инженеры применяют два эти механизма передвижения. Например, двухколесный робот Handle или двуногий робот Cassie на гиророликах. Часто этот подход приводит к сниженной эффективности в обоих режимах движения.

Робота ANYmal разработали в Швейцарской высшей технической школе Цюриха для экспериментов с различными алгоритмами управления, к примеру, позволяющими ему танцевать под музыку. Это классический четвероногий робот, который за счет 12 электромоторов может двигать ногами почти в любом направлении. У одной из модификаций ANYmal к ногам прикреплены колеса с электромоторами. Она может передвигаться на колесах вперед, поворачивать с помощью шагов, а также перешагивать через препятствия.

Компания Swiss-Mile, которую основали инженеры из Швейцарской высшей технической школе Цюриха, в декабре представила еще одну модификацию ANYmal. У нее есть и колеса, и ноги, как и у другой версии робота. Но ANYmal от Swiss-Mile умеет стоять и ездить на задних колесах.

Разработчики считают, что это пригодится ему для работы в доставке. Он будет забирать посылки, стоя на задних лапах, убирать их в грузовой отсек, а потом вновь опускаться на четыре колеса и быстро их развозить. ANYmal способен развивать скорость до 22,32 километров в час и нести до 50 килограмм.

Swiss-Mile планирует, что ее ANYmal поступит в продажу в следующем году. Сколько робот будет стоить, пока неизвестно.

У ANYmal есть и другие модификации. Например, четвероногий робот, защищенный от попадания воды. Он умеет погружаться в воду на глубину до метра и проводить там до получаса.

Василиса Чернявцева