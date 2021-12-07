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Британцы представили концепцию водородного самолета на 279 пассажиров

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Концепция водородного самолета на 279 пассажиров.
Концепция водородного самолета на 279 пассажиров FlyZero.
Источник изображения: FlyZero

Проект британского института аэрокосмических технологий FlyZero представил концепцию водородного широкофюзеляжного самолета, рассчитанного на 279 пассажиров. Разработчики говорят, что дальность его полета будет 9,7 тысячи километров.

Созданием водородных лайнеров сегодня занимаются несколько компаний. Например, британская Electric Aviation Group разрабатывает 90-местный водородный самолет, британско-американская ZeroAvia — 76-местный самолет, а немецкие H2Fly и Deutsche Aircraft — 40-местный. Такие летательные аппараты считаются экологически нейтральными. Их приводят в движение электромоторы, которые питаются от топливного элемента, получая энергию от соединения водорода с кислородом, а в качестве «выхлопа» образуется только вода.

Для полетов на большую дальность водородным самолетом нужно много жидкого топлива. Контейнеры с ним можно разместить внутри фюзеляжа, но это сокращает число посадочных мест. А если бак с жидким водородом разместить на внешней подвеске, увеличивается максимальная взлетная массы и лобовое сопротивление самолета.

Проект FlyZero стартовал в 2020 году. Его ведет британский институт аэрокосмических технологий, а спонсирует — правительство Соединенного Королевства. Цель проекта — исследовать концепции самолетов с нулевым уровнем выбросов. В начале следующего года исследователи собираются опубликовать три финальных концепции экологичных самолетов: регионального, узкофюзеляжного и широкофюзеляжного.

Концепт узкофюзеляжного самолета FlyZero показал 1 декабря во время конференции по альтернативным двигательным системам королевского авиационного общества. Он отличается двигателями, интегрированными в V-образное хвостовое оперение.

В понедельник британский проект опубликовал концептуальное изображение и некоторые детали о широкофюзеляжном водородном самолете. Разработчики предполагают, что он сможет перевозить 279 пассажиров на расстояния более 9,7 тысячи километров. Это значит, что из Москвы в Сан-Франциско на нем можно будет добраться без пересадок. Для сравнения, у широкофюзеляжного Boeing 787-8 дальность полета — 13,5 тысячи километров, а рассчитан он на 248 пассажиров.

Широкофюзеляжный самолет FlyZero будет летать на жидком водороде, хранящемся в криогенных топливных баках при температуре примерно минус 250 градусов по Цельсию. Топливные баки расположатся в хвосте и по бокам фюзеляжа. Размах крыла самолета составит 54 метра — по этому показателю он окажется между широкофюзеляжными Boeing 767 и 787. Под крылом установят два турбовентиляторных двигателя.

Построят ли когда-нибудь этот самолет, неизвестно. Но британский проект прогнозирует, что с середины 2030-х новое поколение водородных летательных аппаратов с низкой стоимостью топлива по операционным показателям опередят обычные самолеты.

Великобритания собирается сделать всю свою авиацию углеродно-нейтральной к 2050 году. Поэтому британские власти финансируют проекты развития авиации на альтернативных источниках энергии. В рамках одного из них Rolls-Royce создала электросамолет Spirit of Innovation, который недавно разогнался до рекордной среди электрических машин скорости в 623 километра в час.

Василиса Чернявцева

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