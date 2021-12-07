Дрон-невидимка, взрывающаяся «флешка», смарт-ружье: почти «шпионские» находки

Высокотехнологичные девайсы являются неотъемлемой частью современных фильмов про секретных агентов. Однако многое из того, что мы видим на экране, возможно только в кино. Предлагаем вам рассмотреть технику, которая существует в реальной жизни, но может «вооружить» даже спецагента из фильма.

Самоуничтожающаяся «флешка»: ликвидация информации «без шума и пыли»

На предприятии холдинга «Технодинамика» был разработал флеш-накопитель, уничтожающий информацию при помощи самоликвидации. Никаких взрывов и пламени – с «флешки» легко исчезнут все файлы без нарушения целостности корпуса. Для этого нужно нажать кнопку на торце устройства и встроенный источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату. Разработчики уверяют – данные восстановить невозможно.

С таким девайсом можно приобрести полную уверенность в том, что никто не доберется до ваших личных данных. И речь идет не только о секретной информации и государственной тайне. На такой «флешке» можно хранить информацию о веб-паролях или секретных ПИН-кодах, которых предостаточно у любого современного человека.

Объем памяти, как и внешний вид флешки, может быть любым – в зависимости от предпочтений заказчика.

SMART-ружье: футуристичный дизайн и синхронизация со смартфоном

В прошлом году эта новинка от «Калашникова» вызвала настоящую сенсацию на форуме «Армия», а в феврале 2021 года стала одним из ярких экспонатов выставки IDEX в Абу-Даби. Речь идет о первом российском SMART-ружье – МР-155 Ultima.

Фото: «Калашников»

Разработка проведена на базе гладкоствольного самозарядного ружья МР-155, которое выпускается с 2011 года и пользуется популярностью у охотников. Футуристический дизайн придал обычной гладкостволке облик оружия космических бойцов из фантастических фильмов. Впрочем, дело не только во внешнем виде – приставку «SMART» новое ружье полностью оправдывает. МР-155 Ultima имеет камеру с возможностью съемки видео в формате Full HD с записью во внутреннюю память или трансляцией онлайн. Передача данных на внешние устройства осуществляется по Wi-Fi. Кроме того, ружье оснащено цифровым дисплеем, которое отображает часы, секундомер, таймер, счетчик выстрелов, индикатор остатка патронов и компас.

На «Армии-2021» была представлена обновленная версия MP-155 Ultima. Ружье стало еще «умнее» – оно отличается от предшественника бортовым компьютером, который использует операционную систему Android. Новинку уже оценили любители современных гаджетов.

Шредер, который «сотрет в пыль» секретные документы

Самый оптимальный способ ликвидации конфиденциальных документов – шредирование, то есть измельчение с помощью шредера. Однако история знает случаи, когда восстанавливали даже очень измельченные документы. Сегодня существуют профессиональные компании, которые специализируются на «возвращении к жизни» уничтоженных документов методом шредирования. Не менее популярны и конкурсы по восстановлению изображений из измельченных остатков от офисного шредера.

Но существуют шредеры, которые способны буквально «стереть все в пыль». Такие устройства с наивысшим уровнем секретности выпускаются на Новосибирском заводе радиодеталей «Оксид» холдинга «Росэлектроника».

Этот шредер разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм. Для сравнения – толщина линии от шариковой ручки составляет до 1,5 мм. Это делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств. Прибор впечатляет своей работоспособностью – измельчает одновременно до шести листов бумаги со скоростью резки 60 мм в секунду.

Дрон-невидимка ZALA 421-24: летающий «шпион»

Дроны сегодня используются не только для «шпионских игр», но и в повседневной жизни. Гражданские беспилотники покоряют мир – они помогают тушить пожары, искать людей, служат в качестве летающих камер при съемках фильмов и для аэрофотосъемки. В скором будущем, вполне возможно, освоят и коммерческую доставку.

Впрочем, как и с любой другой технологией, маленький дрон может представлять собой большую опасность, если попадет в плохие руки. Кибер-преступники могут перехватить контроль за беспилотником, например, подделать сигналы управления или GPS.

Фото: ZALA AERO

Компания ZALA AERO представила в апреле этого года новый гражданский квадрокоптер, который способен ориентироваться на местности без сигналов управления и GPS. Как рассказали разработчики, на ZALA 421-24 реализовано устройство индивидуального позиционирования. В бортовой компьютер беспилотника загружаются координаты на карте. Дрон строит маршрут к цели с промежуточными точками, самостоятельно ориентируется по местности, сохраняя радиомолчание.

Эта новинка от ZALA не нуждается в специально оборудованной площадке для запуска, а в небе может находиться до 40 минут.