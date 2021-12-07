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ТАСС

Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/TACC

Согласно действовавшему ранее регулированию, Роскосмос был не вправе выдавать эти разрешения для объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения госкорпорации и подведомственных ей организаций

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий единообразный подход к механизму выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов космической инфраструктуры. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно действовавшему ранее регулированию, Роскосмос был не вправе выдавать эти разрешения для объектов космической инфраструктуры, находящихся вне ведения госкорпорации и подведомственных ей организаций.

Теперь проблема будет решена путем предоставления госкорпорации таких полномочий в отношении всех объектов космической инфраструктуры. Эти меры позволят ускорить строительство и ввод в эксплуатацию соответствующих объектов.

Реализация положений закона будет способствовать достижению целей деятельности корпорации и реализации мероприятий госпрограммы РФ "Космическая деятельность России", отмечалось в пояснительной записке.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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