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Известия.ru

Россия договорилась с Индией о производстве автоматов Калашникова

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Росия заключила с Индией контракт на производство в республике автоматов Калашникова АК203. Об этом 6 декабря в эфире телеканала «Россия 24» сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что Москва и Нью-Дели подписали целый ряд важных соглашений

«В частности, был подписан долгожданный контракт на производство в индийском городе Корва автоматов Калашникова», — сказал Шугаев.

По его уточнению, речь идет о поставке Министерству обороны Индии более 600 тыс. автоматов АК203, произведенных в республике.

«Таким образом, потребности индийских Вооруженных сил будут обеспечены практически полностью. Но самое главное здесь то, что с помощью российских партнеров страна получает компетенции в производстве вооружений, что является действительно важным для национальной промышленности моментом», — добавил глава ФСВТС.

При этом он подчеркнул, что автомат АК203 ничуть не уступает иностранным конкурентам, а по многим показателям даже превосходит их.

«Это один из новейших наших автоматов, его долго испытывали. Индийские партнеры весьма придирчиво выбирали модель и в итоге остановились именно на АК203. Кстати сказать, эта модель ни в одной другой стране по лицензии не производится», — заключил Шугаев.

Ранее в понедельник сообщалось, что Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов о стрелковом оружии и военном сотрудничестве.

В этот же день глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар рассказал об углублении связей с российским Дальним Востоком. По его словам, для анализа расширения двусторонней торговли по морскому пути Индия заказала технико-экономическое обоснование Восточного морского коридора, который свяжет индийский город Ченнаи с российским портом Владивосток, и оно уже близится к завершению.

4 декабря посол России в Индии Николай Кудашев рассказал «Известиям», что речь может идти о контрактах на поставку в Индию и организацию лицензионного производства там автоматов АК203 и переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С».

АК203 из двухсотой серии автоматов Калашникова является логичным развитием предыдущего поколения автоматов, устраняя некоторые его основные недостатки, почти без принципиальных изменений конструкции оружия. Изначально данная серия разрабатывалась ОАО «ИжМаш» в конце 2000-х годов, однако в связи с работами по другим направлениям проект был заморожен. После ОКР «Ратник» и «Обвес» работы по АК-200 были возобновлены с учетом полученных наработок.

Известно, что «двухсотая серия» впервые была представлена публике в 2017 году с наименованиями АК74М1, АК101М1 и далее аналогично, а в 2018-м дебютировала под нынешними наименованиями.

АК203 под патрон 7,62×39 оснащен складным регулируемым прикладом, эргономичной пистолетной рукояткой и переводчиком режимов огня с подпальцевым упором. Кроме прочего на ствольной накладке и цевье автомата имеются «планки пикатинни» для крепления дополнительного оборудования и прицелов.

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