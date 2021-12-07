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Россия и Индия ведут переговоры об увеличении производства истребителей Су-30МКИ

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Су-30МКИ ВВС Индии
Су-30МКИ ВВС Индии.
Источник изображения: © AP Photo/Gautam Singh

ЦАМТО, 6 декабря. Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 ед.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в эфире телеканала "Россия 24" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Действительно, достаточно долгое время здесь, на предприятии HAL, по нашей лицензии производятся самолеты Су-30МКИ и сегодня мы ведем переговоры об увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 ед.", – сказал он.

Справка ЦАМТО

Как сообщило 2 июля 2020 года Министерство обороны Индии, на проведенном под председательством министра обороны Раджнатха Сингха заседании Совета по оборонным закупкам было одобрено выделение средств на приобретение для Вооруженных сил различных платформ и оборудования общей стоимостью около 389 млрд. рупий (5,2 млрд. долл.).

С учетом острой потребности ВВС Индии в дополнительных истребительных эскадрильях, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о приобретении 21 нового самолета МиГ-29, наряду с модернизацией 59 состоящих на вооружении МиГ-29, а также закупке 12 самолетов Су-30МКИ. Общая стоимость этих проектов составит 181,48 млрд. рупий (2,43 млрд. долл.). Так, закупка и модернизация МиГ-29 в России оценивается в 74,18 млрд. рупий, а Су-30МКИ будут собраны по лицензии Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в рамках соглашения стоимостью 107,3 млрд. рупий.

12 дополнительных Су-30МКИ приобретаются для замены самолетов, потерянных за последние годы в результате аварий. Компания HAL, которая к марту 2021 года завершила лицензионную сборку последнего 222-го Су-30МКИ, стремится получить дополнительные заказы для сохранения сборочной линии в рабочем состоянии.

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