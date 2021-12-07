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ТАСС

В Ростехе не считают рейтинг СИПРИ объективным источником информации

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Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Струговец

В госкорпорации пояснили, что все расчеты приводятся в долларах, однако основной объем продукции отечественного ОПК - это гособоронзаказ, где расчеты идут в рублях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выводы экспертов Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) о снижении продаж российского оружия на мировом рынке не могут служить объективным источником информации. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех", комментируя обнародованный 6 декабря доклад СИПРИ, согласно которому продажи крупнейших российских производителей оружия на мировом рынке снизились.

"Мы неоднократно говорили, что рейтинги СИПРИ не являются для нас ориентиром и объективным источником информации по многим причинам. Прежде всего, западные аналитики опираются на открытые источники и не знают реальную картину", - сообщили в Ростехе.

В госкорпорации пояснили, что все расчеты приводятся в долларах, однако основной объем продукции отечественного ОПК - это гособоронзаказ, где расчеты идут в рублях. "Рейтингование идет не по количеству танков, самолетов, вертолетов и других вооружений, а по объему долларовой выручки", - отметили в пресс-службе.

В Ростехе уточнили, что разница в курсах валют не учитывается, то есть подход формальный и упрощенный. "По факту из официальной отчетности видно, что выручка компаний Ростеха ежегодно увеличивается, объемы производства остаются на высоком уровне. Примечательно, что в рейтинге СИПРИ зафиксирован рост выручки в долларовом эквиваленте у таких наших холдингов, как ОАК, УВЗ, "Росэлектроника", КРЭТ", - подчеркнули в госкорпорации.

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Россия
Компании
ОАК
Ростех
Росэлектроника
СИПРИ
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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