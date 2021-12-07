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Лавров обеспокоен деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия выразила Индии обеспокоенность деятельностью США по созданию закрытых военных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, в АТР в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые способны подорвать инклюзивную и универсальную модель сотрудничества в регионе.

«И мы выразили нашу серьёзную обеспокоенность нашим индийским друзьям по поводу той деятельности, которой здесь занимаются США под лозунгом так называемых индо-тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры», - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее стало известно, что в рамках рабочего визита в Нью-Дели президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

RT отмечает, что стороны планируют обсудить актуальные вопросы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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