Для НАТО гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» непробиваем

На фоне усиления напряженности в дипломатических и военных отношениях между Россией и Западом запуск гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон» в массовое производство поставил Соединенные Штаты в безвыходное положение.

Об этом пишет иранская газета Kayhan.

По мнению авторов статьи, российскую успешную разработку в случае ее применения просто «нечем будет остановить», и потому она сможет с легкостью «стирать с земли американские города». В то же время неудачи Вашингтона в гонке вооружений подталкивают западные страны к обострению дипломатических отношений.

«Запад и НАТО пытаются чем-то отвечать, хотя подобные ответы больше напоминают попытки войны Моськи со слоном или мышей с котом. Они пытаются объявлять против РФ санкции, задерживать их корабли, танкеры, самолеты или же прибегать к средству, уже опробованному во время прошлых избирательных кампаний в Штатах, то есть к высылке российских дипломатов», — сказано в материале.

Ранее ветеран вооруженных сил НАТО Ставрос Атламазоглу предрек России победу в случае столкновения с НАТО. Так, в случае возможного наступления, РФ сможет отразить атаку альянса с двух направлений — в Балтийском море и в Крыму.

По словам военного, ВС РФ на северном и южном флангах — это своего рода защитный «зонтик», который обеспечивается благодаря гиперзвуковым противокорабельным ракетам «Циркон», а также системам противовоздушной обороны С-300 и С-400, отмечает Известия.