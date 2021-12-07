В ОДКБ обсудят вызовы и угрозы военной безопасности

8 декабря пройдет заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"В ходе заседания будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности", - рассказал пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Члены Военного комитета ознакомятся с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере, которые предлагает Армения как будущий председатель в организации в 2022 году.

"Также будет заслушан доклад о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии", - сказал Владислав Щегрикович.

Тимофей Борисов