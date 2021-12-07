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Российская газета

В ОДКБ обсудят вызовы и угрозы военной безопасности

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Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

8 декабря пройдет заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"В ходе заседания будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности", - рассказал пресс-секретарь штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Члены Военного комитета ознакомятся с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере, которые предлагает Армения как будущий председатель в организации в 2022 году.

"Также будет заслушан доклад о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН и о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии", - сказал Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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Страны
Армения
Компании
ОДКБ
ООН
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