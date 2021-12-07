Франция разработает легкую многоразовую ракету для конкуренции со SpaceX

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр указал на крупные государственные вложения в американскую компанию, позволившие им совершить рывок в развитии технологий

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Франция инвестирует в создание легкой ракеты-носителя многоразового использования с целью противостоять конкуренции на рынке космических запусков, в том числе со стороны американской SpaceX. Об этом заявил в понедельник министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр на пресс-конференции на предприятии компании Ariane Group.

"Мы пропустили виток развития возвращаемых носителей, которого мы не ожидали, и отстали от наших американских партнеров, в частности SpaceX, разработавших Falcon 9. Мы должны сократить это отставание", - сказал министр. Он вновь указал на крупные государственные вложения в SpaceX, позволившие им совершить рывок в развитии технологий.

"Arian Group запустит собственный проект многоразовых мини-ракет. Впервые у Европы появится доступ к таким носителям. Это позволит нам догнать [SpaceX]", - заявил Ле Мэр. По его словам, первые образцы должны появиться в течение ближайших четырех лет и начать использоваться в 2026 году. Кроме того, французская корпорация должна получить поддержку для начала эксплуатации ракет-носителей нового поколения Ariane 6. Также Ariane Group должна разработать "микро-ракеты-носители" и власти Франции до конца этого года рассмотрят возможность сбора средств на поддержку их производства.

"Мы должны объединить усилия и оставить в прошлом разногласия, чтобы иметь возможность конкурировать с нашими американскими партнерами и будущими китайскими партнерами, с российскими партнерами", - заявил министр. "Европейские аппараты должны выводиться на орбиту европейскими ракетами-носителями. США отдают предпочтение американским носителям, китайцы - китайским. Европа тоже должна взять на вооружение такой подход", - сказал Ле Мэр.

Ariane 6 - новое поколение ракет-носителей семейства Ariane. Она будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62, оснащенная двумя боковыми твердотопливными ускорителями и способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и тяжелая версия Ariane 64, имеющая четыре ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонн груза.

Ее первый пуск планировалось провести в 2020 год, но в связи с пандемией работы по возведению стартового комплекса для Ariane 6 на космодроме Куру временно приостановили. В результате пуск перенесли сначала на 2021 год, а затем на 2022 год. Церемония сдачи в эксплуатацию стартового комплекса под создаваемые ракеты Ariane 6 состоялась в сентябре на космодроме Гвианского космического центра в Куру (Французская Гвиана).