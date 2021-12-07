Тайконавты передадут первый видеоурок с орбиты

Лекции по космической тематике будут транслироваться Центральным телевидением Китая

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Первая трансляция научно-познавательной программы "Тяньгун класс" с китайской космической станции "Тяньгун" (в переводе с китайского "Небесный дворец") пройдет в четверг 9 декабря. Об этом в понедельник сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Первый видеоурок намечен на 9 декабря. Тайконавты (так в Китае называют космонавтов) Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу прочтут лекции по космической тематике", - говорится в сообщении.

Сообщается, что видеоурок будет транслироваться Центральным телевидением Китая. Трансляция пройдет в интерактивном режиме в ряде музеев и институтов на территории КНР. Молодые зрители смогут задать тайконавтам вопросы, а также вместе с ними провести несколько экспериментов, позволяющих сравнить свойства веществ в космосе и на Земле.

Ранее Китай сообщил о запуске первой в своем роде научно-познавательной программы "Тяньгун класс", где сотрудники космической станции "Тяньгун" будут в режиме видеотрансляции знакомить зрителей с работой станции. По мере строительства станции "Тяньгун класс" представит серию занятий, посвященных китайской космической станции и ее работе на орбите.

Создание многомодульной китайской космической станции "Тяньгун" является завершающим этапом действующей пилотируемой программы КНР, утвержденной в 1992 году. В ее рамках Китай разработал космические корабли - пилотируемый Shenzhou (первый запуск состоялся в 1999 году) и грузовой Tianzhou (2017), запустил орбитальные модули "Тяньгун-1" (находился на орбите Земли в 2011-2018 годах) и "Тяньгун-2" (в 2016-2019 годах), представляющие собой экспериментальные космические станции.