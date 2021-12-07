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ТАСС

Минцифры Казахстана отмечает снижение нагрузки на "Байконур"

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Стартовая площадка космодрома "Байконур"
Стартовая площадка космодрома "Байконур"
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов сообщил, что казахстанская сторона проводит анализ перспектив развития комплекса

НУР-СУЛТАН, 6 декабря. /ТАСС/. Нагрузка на комплекс "Байконур" в последнее время снижается, в связи с чем казахстанская сторона анализирует перспективы его дальнейшего развития. Об этом заявил в понедельник на брифинге председатель аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

"Сейчас мы наблюдаем снижение нагрузки на комплекс "Байконур", уменьшается количество стартовых площадок. На сегодняшний день эксплуатируются два типа ракет-носителей - "Протон-М" и "Союз-2", - сказал он.

По его словам, есть планы по дальнейшему развитию космодрома. "Через совместный проект "Байтерек" - это модернизация комплекса "Зенит-М" для ракеты-носителя "Союз-5", и модернизацию "Гагаринского старта", - перечислил глава комитета.

Он также сообщил, что казахстанская сторона проводит анализ перспектив развития комплекса. "Это исследование проводится при участии зарубежных консалтинговых компаний, которые знают, как работают другие космодромы мира. Мы надеемся, что будут четкие рекомендации, на основе которых появится дорожная карта по развитию комплекса "Байконур", - отметил Оралмагамбетов.

В этой связи он пояснил, что речь идет как об основной - пусковой - деятельности комплекса, так и космическом туризме. Исследование предполагает анализ возможностей для развития "Байконура" и близлежащих районов на 10 лет.

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Страны
Казахстан
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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