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ТАСС

Япония передала NASA образцы астероида Рюгу для изучения

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Образцы астероида (162173) Рюгу
Образцы астероида (162173) Рюгу.
Источник изображения: Фото: JAXA

Специалисты получили для последующего изучения фрагменты весом около 0,5 грамма

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Япония передала Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) образцы астероида Рюгу, которые были доставлены на Землю с помощью зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") год назад. Об этом сообщило в понедельник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Отмечается, что американские специалисты в соответствии с заключенным ранее договором получили для последующего изучения фрагменты весом около 0,5 грамма, что составляет около 10% от общего количества, полученного в ходе космической миссии. "Отправив образцы за границу, мы надеемся подтвердить результаты нашего собственного анализа или же получить совершенно новые результаты", - отметил на пресс-конференции представитель JAXA, проектный менеджер "Хаябуса-2" Юити Цуда.

5 декабря 2020 года "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты.

Диаметр астероида Рюгу (яп. "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

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