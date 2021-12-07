Ан-148 улетают до хаты

Последний находящийся в эксплуатации в авиакомпании "Ангара" в состоянии летной годности самолет Ан-148-100Е (регистрационный номер RA-61714, заводской номер 27015042014, серийный номер 42-01). Но и эта машина летает не часто. Последний раз сервис Flightradar24 фиксировал полет борта RA-61714 в конце ноября 2020 года.

Российские владельцы избавляются от простаивающих самолетов

Как выяснил “Ъ”, Россия планирует продать все десять оставшихся в стране коммерческих самолетов Ан-148, причем их конечными получателями могут оказаться украинские компании. Из-за проблем с обслуживанием перевозчики РФ перестали летать на Ан-148 в 2020 году. Первые два самолета украинская Air Ocean Airlines получила в аренду в ноябре, третий борт должен прийти до конца года. Другим интересантом выступает авиакомпания «Мотор Сiч». Аналитики считают такое решение логичным, поскольку нормальная эксплуатация коммерческих Ан-148 без сотрудничества с Украиной невозможна.

Как выяснил “Ъ”, в конце октября украинская Air Ocean Airlines, зарегистрированная в Киеве в августе 2020 года, получила в лизинг от кипрской Cyprus Aircraft Leasing 2 (CAL2) два Ан-148–100Е, ранее принадлежавших лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК, входит в «Ростех» через ОАК).

Как рассказали “Ъ” в ИФК, в августе они продали CAL2 два Ан-148, которые прежде эксплуатировала авиакомпания «Ангара». Третий борт ИФК планирует продать CAL2 до конца года.

Директор ИФК Сергей Туркин отказался раскрывать стоимость сделки, уточнив, что для продавца она оказалась «вполне рыночной»: «Никакого демпинга не было».

Ан-148 — среднемагистральный пассажирский самолет разработки украинского госпредприятия «Антонов». В 2005–2015 годах его выпускали украинские заводы, с 2009 года по украинской лицензии — Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО, в целом произведено 30 бортов). За это время авиакомпании в РФ эксплуатировали десять Ан-148. Сейчас серийное производство приостановлено. Надзор за поддержанием летной годности в гражданской авиации обязан осуществлять держатель сертификата типа, как правило — компания-разработчик, в случае Ан-148 это ГП «Антонов».

48 самолетов Ан-148 всего было произведено на Украине и в России.

На фоне осложнения российско-украинских отношений с 2014 года у российских перевозчиков возникли проблемы с ремонтом и поставками комплектующих. При этом в РФ остаются государственные эксплуатанты таких самолетов: МЧС, СЛО «Россия», Минобороны, а также, по данным СМИ, ФСБ.

По словам источников “Ъ” в авиаотрасли, всего Air Ocean Airlines планировала взять в лизинг до шести Ан-148 российского происхождения. Исполнительный директор Air Ocean Airlines Вячеслав Герига отказался комментировать “Ъ” эти данные. На балансе ИФК остается еще пять Ан-148 из бывшего парка «Саратовских авиалиний» (компания брала их в субаренду у «России»). По словам собеседников “Ъ”, интерес к ним проявляет украинская авиакомпания «Мотор Сiч» (входит в ПАО «Мотор Сiч», которое производит и обслуживает двигатели для Ан-148). В «Мотор Сiч» “Ъ” не ответили.

По словам Сергея Туркина, ИФК в рамках утвержденной стратегии по ремаркетингу гражданских самолетов намерена продать оставшиеся пять Ан-148 и потенциальными получателями видит прежде всего украинских эксплуатантов: самолет разработан украинским ГП «Антонов», и, даже помимо двигателей, значительная часть других комплектующих — украинского производства. «Самолет не выпускается серийно, имеет сертификат Авиарегистра МАК, производился как на Украине, так и в России. Поэтому мы анализируем все потенциальные рынки сбыта в странах бывшего СССР, которые могли бы заинтересовать эти самолеты. Ведем переговоры с авиакомпаниями из Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Узбекистана»,— рассказал он.

«Саратовские авиалинии» (прекратили деятельность в 2018 году) и «Ангара» были последними коммерческими эксплуатантами Ан-148 в РФ: самолет совершил последний полет в начале 2020 года. В собственности у «Ангары» остаются еще два Ан-148, ранее принадлежавшие «СберЛизингу». В 2021 году перевозчик выкупил их у лизингодателя и сейчас готовит к перепродаже, сообщил “Ъ” гендиректор «Ангары» Сергей Саламатов.

Потенциальных покупателей из других стран, по его словам, останавливают те же сложности в эксплуатации, что и в РФ.

В случае с госавиацией ответственность за проведение авторского надзора, продление ресурса и оценку техсостояния Ан-148 возложена на российское КБ им. В. М. Мясищева, сейчас это филиал ПАО «Ил», объясняет исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Ремонт Ан-148 освоен ВАСО (также филиал ПАО «Ил»). Полноценно обеспечивать эксплуатацию самолетов в коммерческих авиакомпаниях сегодня можно только в тесном взаимодействии с Украиной.

По мнению эксперта, большинство авиаперевозчиков откажется от использования Ан-148 из-за отсутствия европейского сертификата и рисков, связанных с прекращением производства самолета и ряда комплектующих. «Исключение — несколько "стран-изгоев", которые могут сталкиваться с проблемами при поставках техники западного производства»,— заключает он, напоминая, что два Ан-148 эксплуатируются в КНДР, а шесть Ан-158 (удлиненный вариант Ан-148) ранее летали на Кубе.

Не комментируя стоимость собственных, а также поставленных на Украину бортов, Сергей Саламатов предположил, что десятилетний Ан-148 может стоить около 500 млн руб.

Рыночную цену для Ан-148 определить сложно, отмечает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко: «Тут нет рынка, справедливая оценка зависит от того, сколько самолет способен зарабатывать. Сможет ли он зарабатывать на Украине — отдельный вопрос». По его оценке, за аналогичные деньги на рынке можно приобрести узкофюзеляжные Airbus семейства A320 и Boeing 737NG в возрасте от 20 лет в состоянии летной годности, но требующие серьезных вложений в капремонт и техобслуживание.

Айгуль Абдуллина