General Dynamics обеспечит обслуживание парка ОБТ M1A1 "Абрамс" ВС Ирака

ЦАМТО, 6 декабря. Минобороны США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с General Dynamics Land Systems соглашения на логистическую поддержку в рамках программы "Иностранные военные продажи" парка ОБТ M1A1 и БРЭМ M88A1/A2 ВС Ирака.

Стоимость контракта составляет 15,249 млн. долл. Работы будут выполняться на базе "Таджи" в Ираке и должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Ирака в декабре 2008 года направили запрос на приобретение в рамках программы "Иностранные военные продажи" 140 ОБТ M1A1 "Абрамс" и проведении их модернизации к конфигурации M1A1M "Абрамс", а также поставке другого оборудования.

Первая партия М1А1 "Абрамс" была доставлена в Ирак 7 августа 2010 года. Поставки были завершены в августе 2011 года. По официальным данным, итоговая стоимость 140 танков составила 860 млн. долл., из которых 804 млн. долл. было выплачено правительством Ирака, а оставшуюся часть профинансировали США.

В декабре 2014 года Государственный департамент одобрил поставку Ираку в рамках программы "Иностранные военные продажи" дополнительной партии из 175 модернизированных ОБТ M1A1 "Aбрамс", 15 улучшенных бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) M88A2 "Геркулес", а также другого оборудования, вооружений, боеприпасов и услуг на сумму до 2,4 млрд. долл.