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Известия.ru

Военный эксперт усомнился в данных SIPRI о падении продаж вооружений РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о падении объемов продаж российского оружия не соответствуют действительности. Об этом в понедельник, 6 декабря, заявил «Известиям» военный эксперт Андрей Фролов.

«Оценка SIPRI не подтверждается российскими официальными данными. Если посмотреть на сообщения российских официальных лиц, отвечающих за военно-техническое сотрудничество, можно увидеть, что никакого падения нет. Все последние годы у нас в работе стабильное количество контрактов. У SIPRI своя методика оценки рынка вооружений, и она не раз критиковалась», — пояснил он.

Фролов отметил, что эксперты SIPRI не могут знать всех данных о поставках, тем более новости по новым контрактам. Также, по его словам, вызывают вопросы их оценки стоимости той или иной техники.

«По этим и ряду других причин их методология носит умозрительный характер и имеет отдаленное отношение к реальности», — заключил военный эксперт.

В докладе SIPRI, опубликованном ранее в этот день, сообщается, что объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2020 году $531 млрд, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом.

При этом, согласно данным института, продажи оружия девяти крупнейших российских предприятий Военно-промышленного комплекса снизились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 6,5% и составили $26,4 млрд.

2 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы (ЗКР) нового поколения С-500. Кроме того, он рассказал, что порядка десяти стран проявляют к покупке ЗРК С-400 «весьма живой интерес».

В августе заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что первая партия С-400 будет поставлена в Индию до конца 2021 года. В феврале 2020 года РФ начала производство С-400 для Индии.

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Индия
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
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СИПРИ
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