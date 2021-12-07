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Российская газета

Партию модернизированных "Солнцепеков" передали в войска

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Источник изображения: Алексей Куденко \ РИА Новости

Партия модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", выполненная в рамках гособоронзаказа, передана в войска. Об этом сообщает Ростех.

Модернизированные "Солнцепеки" получили современную пусковую аппаратуру, обеспечивающую удобство работы экипажа и сокращающую время выполнения боевой задачи.

Одна из поставленных БМ-1 успешно прошла стрельбовые испытания на одном из полигонов европейской части России.

Партию ТОС-1А заказчику передал Омский завод транспортного машиностроения концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

- Тяжелая огнеметная система - это гордость предприятия. Наши конструкторы прорабатывают различные варианты ее модернизации, чтобы она соответствовала самым современным требованиям и качественно выполняла свои функции, - подчеркнул гендиректор "Омсктрансмаша" Игорь Лобов.

Напомним, "Солнцепек" способен с помощью 220-мм реактивных термобарических снарядов уничтожить живую силу противника, его фортификации и боевую технику. Аналогов ТОС-1А по калибру и огневой мощи в иностранных армиях нет. В России ведется работа по включению "Солнцепека" в автоматизированный контур управления войсками.


Майя Бирюкова

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Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
Гособоронзаказ
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