Партию модернизированных "Солнцепеков" передали в войска

Партия модернизированных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", выполненная в рамках гособоронзаказа, передана в войска. Об этом сообщает Ростех.

Модернизированные "Солнцепеки" получили современную пусковую аппаратуру, обеспечивающую удобство работы экипажа и сокращающую время выполнения боевой задачи.

Одна из поставленных БМ-1 успешно прошла стрельбовые испытания на одном из полигонов европейской части России.

Партию ТОС-1А заказчику передал Омский завод транспортного машиностроения концерна "Уралвагонзавод" (входит в Ростех).

- Тяжелая огнеметная система - это гордость предприятия. Наши конструкторы прорабатывают различные варианты ее модернизации, чтобы она соответствовала самым современным требованиям и качественно выполняла свои функции, - подчеркнул гендиректор "Омсктрансмаша" Игорь Лобов.

Напомним, "Солнцепек" способен с помощью 220-мм реактивных термобарических снарядов уничтожить живую силу противника, его фортификации и боевую технику. Аналогов ТОС-1А по калибру и огневой мощи в иностранных армиях нет. В России ведется работа по включению "Солнцепека" в автоматизированный контур управления войсками.

Майя Бирюкова