Норвегия продала истребители F-16 частной компании

До конца года Норвегия спишет последние F-16 и полностью перейдёт на истребители 5-го поколения. Первым покупателем списанных самолётов стала американская компания Draken International.

Как сообщило закупочное агентство Минобороны Норвегии (Forsvarsmateriell, FMA), с компанией Draken International заключён контракт на покупку «до 12 истребителей» F-16 из состава норвежских ВВС. Сделку планируется завершить до конца 2022 года, если не возникнет задержек с утверждением от Министерств обороны Норвегии и США, которые должны одобрить продажу.

Истребитель F-16 ВВС Норвегии Источник изображения: fma.no

Утверждение сделки должно пройти без проблем, так как компания Draken International является одним из ключевых подрядчиков ВВС США в обучении пилотов. Министр обороны Норвегии Одд-Роджер Эноксен уже поприветствовал подписание контракта: «Самолёты F-16 очень хорошо служили Вооружённым силам и стране более 40 лет, пока их не заменили F-35. Министерство сделало акцент на том, чтобы наши F-16 использовались союзниками в будущем. Мы положительно оцениваем то, что Forsvarsmateriell заключила соглашение с американской компанией Draken International на продажу до 12 самолётов. Эта компания предоставляет услуги вооружённым силам США. В то же время идёт диалог с союзниками по НАТО о продаже нескольких норвежских F-16. Поэтому я надеюсь, что этот самолёт будет полезен ещё несколько лет».

F-16 — многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Самолёт поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин благодаря постоянной модернизации.