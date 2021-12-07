Войти
Газета.ru

Почему продажи российского оружия снижаются третий год подряд

305
0
0
Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА "Новости"

SIPRI: российские компании сократили продажи вооружений до $26,4 млрд

Ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, считают эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Падение продаж совпало с окончанием в России госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии, отмечает SIPRI. Подробнее о показателях российских компаний и их позициях в мировом рейтинге - в материале "Газеты.Ru".

Продажи российского оружия снижаются третий год подряд, говорится в опубликованном 6 декабря отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Из материалов следует, что общий объем продаж вооружений девяти российских компаний, вошедших в топ-100 в мире, снизился с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020-м (на 6,5%).

«Это является продолжением тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия в топ-100», - говорится в публикации.

Падение продаж совпало с окончанием госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы и задержкой сроков поставки из-за пандемии коронавируса, отмечает SIPRI. Институт уточнил, что продажи вооружений «Алмаз-Антей» и Объединенной судостроительной корпорации снизились на 31% и 11% соответственно. В то же время Объединенная авиастроительная корпорация увеличила продажи вооружений на 16%.

Еще одним ключевым событием в российской оружейной промышленности стала диверсификация продуктовых линеек, сообщили в Стокгольме.

«Российские компании реализуют госполитику по увеличению своей доли продаж в гражданском секторе до 30% от общего объема продаж к 2025 году и до 50% к 2030 году», - говорится в отчете SIPRI.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Россия направила в Индию первую партию ракетных комплексов С-400. По словам директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, передача вооружения проходит по графику.

Договоренности о поставках С-400 были достигнуты еще в 2018 году - речь шла о пяти полковых комплектах, стоимость которых составила $5,43 млрд. Шугаев ранее заявлял, что Россия рассматривает возможность поставки ЗРК С-500 Индии, Китаю и другим странам-партнерам.

Как идут продажи

В целом продажи оружия 100 крупнейших оружейных компаний в 2020 году оказались на 17% выше, чем в 2015-м (первый год, когда SIPRI включил данные о китайских фирмах). Таким образом, шестой год подряд в институте фиксируют рост продаж оружия.

«Продажи оружия выросли, несмотря на то, что мировая экономика сократилась на 3,1% в течение первого года пандемии. Промышленные гиганты в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения», - отметила Александра Маркштейнер, исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству оружия.

«В большинстве стран мира военные расходы росли, и некоторые правительства даже ускорили выплаты в вооруженную промышленность, чтобы смягчить воздействие кризиса COVID-19», - добавила она.

Тем не менее работа на военном рынке не гарантировала иммунитет к последствиям пандемии, говорится в публикации. Французский производитель оружия Thales, например, объяснил падение продаж оружия на 5,8% сбоями, вызванными изоляцией весной 2020 года. Некоторые компании также сообщили о сбоях в цепочке поставок и задержках поставок.

Кто возглавил рейтинг

Компании из США продолжают доминировать в рейтинге - в этой стране зарегистрировано наибольшее число фирм, вошедших в мировой топ-100.

Продажи оружия 41 американской компании, по данным SIPRI, составили $285 млрд (54% от общего объема сделок в мире), что на 1,9% больше, чем в 2019 году. С 2018 года топ-5 рейтинга неизменно составляют компании из США.

«Военная промышленность США переживает волну слияний и поглощений. Чтобы расширить свой продуктовый портфель и таким образом получить конкурентное преимущество при заключении контрактов, многие крупные американские оружейные компании предпочитают объединяться или приобретать перспективные предприятия. Эта тенденция особенно ярко проявляется в космическом секторе», - отметила Маркштейнер.

Китайские фирмы занимают вторую по величине долю в топ-100 продаж оружия (13%) - объем их продаж в совокупности достиг $66,8 млрд, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. «В последние годы китайские оружейные компании извлекли выгоду из программ военной модернизации страны и сосредоточили свое внимание на военно-гражданском слиянии. Они стали одними из самых передовых производителей военных технологий в мире», - отметил старший научный сотрудник SIPRI Нан Тянь.


Александр Ахтырко


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
С-400 Триумф
С-500
Компании
Thales
Алмаз-Антей
ОАК
ОСК
СИПРИ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.12.2021
В мире стали покупать больше оружия
07.12.2021
Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3%
08.04.2019
"Россия много тратит": Трамп призвал к разоружению
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
19.03.2015
"Зенитная ракетная система пятого поколения С-500 сможет решать весь спектр задач противовоздушной и противоракетной обороны"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию