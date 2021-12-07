«План российского вторжения на Украину мог подготовить только школьник»

Военный эксперт раскритиковал схему операции Москвы против Киева, опубликованную Bild

Немецкая газета Bild опубликовала схему военного вторжения на Украину, которое, как сообщили источники издания, Россия готовит в начале 2022 года. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с содержанием гипотетического плана наступательной операции.

Как утверждают источники газеты в НАТО и украинской военной разведке, наступление якобы произойдет в конце января - начале февраля. В материале Bild утверждается, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.

В первом сценарии речь идет об одновременной атаке с севера Крыма и через неподконтрольные Киеву территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Второй сценарий, пишет Bild, подразумевает три фазы:

- нападение на юг Украины, «чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря». Для этого, сообщили собеседники, Россия планирует "перебросить танки и войска из Крыма в район Одессы";

- нападение на северо-восток Украины. В ходе этой фазы авиация и российские баллистические ракеты будут готовы «ослабить военный потенциал Украины», пишет газета;

- наступление на Киев с севера. По словам источника Bild, «это может произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства».

В итоге, пишет газета, Россия планирует занять около двух третей территории Украины.

На схеме, приведенной немецким изданием, группировки войск ВС РФ обозначены следующим образом: на разных направлениях ударов находятся артиллерия (причем почему-то только в одном месте - в Крыму, на других направлениях огневого поражения противника, видимо, не требуется); танки; морские десантные силы; воздушно-десантные войска.

Однако так называемое «вторжение на Украину» должно представлять собой совокупность общевойсковых операций, то есть тех операций, которые организуются и проводятся общевойсковыми объединениями с участием практически всех видов Вооруженных сил, родов войск и специальных войск под руководством общевойскового командования для одновременного решения ряда взаимосвязанных стратегических и оперативных задач.

Иными словами, группировки войск на главном и других направлениях ударов должны включать мотострелковые, танковые дивизии первого и второго эшелонов, резервы, соединения и части ракетных войск и артиллерии, сил фронтовой и армейской авиации, войска ПВО, специальные войска.

Если же Bild рисует в одном месте танки, а в другом месте артиллерию, то это означает, что в издании не понимают характер современной вооруженной борьбы.

Примечательно, что один из ударов по Украине по версии Bild планируется с территории юго-востока Белоруссии. Напомним, Гомельское и Мозырское полесье - не самое лучшее место для районов сосредоточения и развертывания ударных группировок войск (сил), тем более бронетанковых - там леса, болота, недостаток железных и шоссейных дорог. Кроме того, именно здесь находится Полесский радиационно-экологический заповедник.

Эта местность наиболее сильно пострадала в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Более того, удар российско-белорусской группировки (согласно плану Bild) предполагается нанести в направлении украинского города Припять, то есть прямо в 30-км зону отчуждения Чернобыльской АЭС, то есть войска будут продвигаться по территории, подвергшейся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии.

Несколько слов надо сказать о воздушном десанте, который можно увидеть на схеме Bild. Его, по версии издания, предполагается парашютным образом выбросить над Херсоном. Почему непременно над этим городом - непонятно. Как этот воздушный десант увязан с общими действиями войск на этом направлении - тоже не указано.

А между тем воздушный десант следует применять лишь тогда и возлагать на него только те боевые задачи, которые не могут быть выполнены в данный момент и в нужные сроки другими родами войск, и в результате выполнения которых оказывается действенное влияние на общий успех операций сухопутных войск.

Еще один нюанс - расстояние до Херсона от гипотетической линии боевого соприкосновения - более 100 км. В настоящее время силами Военно-транспортной авиации ВКС ВС РФ можно парашютным образом выбросить парашютно-десантный полк. То есть речь в этом случае можно вести о тактическом десанте.

Глубина десантирования в этом случае определяется возможностью осуществления непрерывной поддержки, прикрытия и обеспечения десанта при ведении им боевых действий и для тактического десанта составляет 30-40 км при продолжительности боевых действий до 1 суток.

То есть наступающие войска ВС РФ с Крымского полуострова должны завязать бои на подступах к Херсону. Только в этом случае целесообразен тактический воздушный десант в окрестностях этого города. Если это не оговорено, то парашют издание Bild могло изобразить над любым украинским городом.

Иными словами, и здесь наблюдается откровенная халтура, не имеющая отношения к реальному планированию боевых действий и операций. Таким образом, так называемый план российского вторжения на Украину мог подготовить только школьник. Это именно школьный уровень.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

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Михаил Ходаренок