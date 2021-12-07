Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео

Российские противокрышевые мины ПТКМ-1Р относятся к новому поколению противотанковых боеприпасов. Как сообщают в "Рособоронэкспорте", они способны атаковать самые слабозащищенные части танков или самоходных артиллерийский установок - крыши башен или корпусов.

Внешне мины сильно отличаются от уже привычных средств поражения подобного предназначения - они изготовлены в виде транспортно-пусковых контейнеров, оснащенных акустическими и сейсмическим средствами поиска целей. Находящиеся внутри боевые элементы также имеют инфракрасные и радиолокационные датчики.

ПТКМ-1Р устанавливают вручную на расстоянии от пяти до пятидесяти метров от тех мест, где, возможно, проследует бронетехника противника. Считается, что это существенно осложняет возможность обнаружения.

При приближении вражеских боевых машин атакуются лишь те, которые по производимым шумам и вибрациям грунта соответствуют заданным параметрам.

Отстреливаемые боевые элементы летят по баллистической траектории, при этом тепловой и радиолокационный датчики сканируют местность. Когда объект обнаруживается, происходит подрыв боевой части и, соответственно, поражение цели сверху.

Высота мины - 510 мм. Диаметр по корпусу боевого элемента - 220 мм. Масса мины - 19,9 кг. Вес взрывчатого вещества - 2,8 кг. Бронепробиваемость - не менее 70 мм. Боеприпас программируется на самоликвидацию, причем в боевом состоянии он может находиться от одних до десяти суток.

Известно, что в 80-е годы в Советском Союзе была создана противотанковая мина ТМ-83, поражавшая танки так называемыми "ударными ядрами" в бортовые проекции.

Алексей Моисеев