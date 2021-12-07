В мире стали покупать больше оружия

Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2020 году $531 млрд, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник, 6 декабря, докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

По словам научного сотрудника программы вооружений и военных расходов института Александры Маркштейнер, военно-промышленные гиганты в период сокращения глобальной экономики оказались основательно защищены спросом своих правительств на услуги и военную продукцию.

«Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за COVID-19», — заявила Маркштейнер.

Она добавила, что ряд компаний не сумел защититься от последствий пандемии. Так, французская компания Thales сократила объем своего экспорта на 5,8% из-за срыва поставок, вызванного локдауном.

2 ноября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что Индия, Китай и ряд других партнеров России могут стать первыми покупателями зенитной ракетной системы (ЗКР) нового поколения С-500. Кроме того, он рассказал, что порядка десяти стран проявляют к покупке ЗРК С-400 «весьма живой интерес».

В августе заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн сообщил, что первая партия С-400 будет поставлена в Индию до конца 2021 года. В феврале 2020 года РФ начала производство С-400 для Индии.

Контракт на поставку комплексов Москва и Дели заключили в октябре 2018 года. Пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

В июне Шугаев сообщил, что объем экспорта российского оружия в 2021 году, по предварительным оценкам, составит около $15 млрд.