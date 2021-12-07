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В ходе учений на Курилах мотострелков прикрывали беспилотники

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Источник изображения: vpk-news.ru

На островах Курильской гряды началась тренировка со стрельбами.

Об этом  информирует пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

«Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО на Курильских островах в рамках стартовавшей недели интенсивной подготовки, приступили к отработке нормативов по основным предметам боевой подготовки», - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что в полевых условиях военнослужащие совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового оружия и боевых машин. 

Подразделения используют средства связи нового поколения, а для обнаружения целей применяют беспилотники «Орлан-10» и «Элеорон-3».

На завершающем этапе учений военные выполнят зачетные контрольные стрельбы из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин. 

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