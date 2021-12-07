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Известия.ru

Киев предложил Канаде направить на Украину 500 военных инструкторов

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: TASS/Zuma

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну 500 военных инструкторов из Канады. Об этом глава минобороны заявил 5 декабря в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

«Вы осуществляете тренировочную программу на Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов», — добавил Резников.

Резников отметил, что Украина нуждается в современном вооружении, поэтому необходимо, чтобы США и Великобритания предоставили Киеву поддержку в «противостоянии с Россией». Также министр отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе необходимо дислоцировать иностранных военных, в том числе и канадских.

Заявления Резникова оценил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский. В своем Telegram-канале он написал, что над территорией Украины должен развеваться национальный флаг, а не три флага иностранных государств.

Ранее, 2 декабря, глава МИД Украина Дмитрий Кулеба сообщил, что Совет Евросоюза (ЕС) принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей. Как отметил Кулеба, деньги будут потрачены на материально-техническую помощь для развития и наращивания потенциала Вооруженных сил Украины в сферах медицины, деятельности по разминированию, мобильности, логистики, кибербезопасности.

22 октября министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

Поставки вооружений США для Украины проводятся в рамках договоренности между странами о предоставлении Киеву оборонной помощи в $250 млн, медицинского оборудования, средств вооружения, боеприпасов, высокоточного оружия и средств радиолокационного наблюдения. Военная помощь Украине оценивается в $60 млн.

21 октября газета The Times сообщила, что Великобритания впервые ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений на фоне опасений Киева, что Россия может использовать газовый кризис для захвата территории страны. Речь идет о закупках ракет Brimstone класса «земля–земля».


В апреле 2014 году Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги февральского госпереворота в Киеве и объявили о своей независимости. Встретив сопротивление Донбасса, новые украинские власти обвинили в участии в конфликте Россию. Москва категорически отвергла подобные бездоказательные обвинения.

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AGM-114
Javelin ПТРК
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