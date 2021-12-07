Финляндия планирует приобрести истребители F-35A

Финляндия собирается приобрести американские истребители F-35A. Правительство страны примет окончательное решение в течение десяти дней.

Об этом сообщает финская газета Iltalehti. Свой выбор военные эксперты основывают на технических характеристиках американского многофункционального истребителя и долгом сроке его службы. Как пишет издание, в качестве альтернативы в Финляндии также рассматривают шведский Gripen, американский F/A-18E/F Super Hornet, британский Eurofighter и французский Rafale.

Правительство Финляндии пообещало заявить о своем окончательном решении до начала рождественской недели. Но газета уже делает предположение, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности, что предпочтение отдадут F-35A.

Светлана Цыганкова