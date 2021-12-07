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Российская газета

Финляндия планирует приобрести истребители F-35A

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Источник изображения: rg.ru

Финляндия собирается приобрести американские истребители F-35A. Правительство страны примет окончательное решение в течение десяти дней.

Об этом сообщает финская газета Iltalehti. Свой выбор военные эксперты основывают на технических характеристиках американского многофункционального истребителя и долгом сроке его службы. Как пишет издание, в качестве альтернативы в Финляндии также рассматривают шведский Gripen, американский F/A-18E/F Super Hornet, британский Eurofighter и французский Rafale.

Правительство Финляндии пообещало заявить о своем окончательном решении до начала рождественской недели. Но газета уже делает предположение, ссылаясь на источники в сфере внешней политики и безопасности, что предпочтение отдадут F-35A.


Светлана Цыганкова

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Страны
Великобритания
США
Финляндия
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-18
F-35A
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
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