Войти
ТАСС

РФ и Индия подписали соглашение о развитии военно-технического сотрудничества до 2030 года

145
0
0
Министр обороны Индии Раджнат Сингх.
Министр обороны Индии Раджнат Сингх.
Источник изображения: defensenews.com

Документ был подписан в присутствии министров обороны России и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Документ был подписан в присутствии министров обороны РФ и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.

Как сообщили в российском военном ведомстве, соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
20.10.2021
Начальник иранского Генштаба на встрече с Шойгу заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества
31.08.2021
Предприятия "Росэлектроники" заключили более 10 соглашений на "Армии-2021"
27.08.2021
"Алеша", "Эра" и ППК для летчиков: что показали Шойгу на "Армии-2021"
26.08.2021
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
07.11.2019
Внешнее давление не мешает ВТС России и Индии, в частности, контракту по С-400 - Борисов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию