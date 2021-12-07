Начинаются госиспытания САУ «Коалиция-СВ»

Госиспытания самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» начнутся в следующем году.

Об этом сообщили источники в российском военном ведомстве. По их данным, согласно утвержденному плану работ итоговое тестирование самоходки должно завершиться в конце сентября.

«Коалиция» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама машина полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Эксперты отмечают, что новая отечественная артсистема во многом превосходит образцы стран НАТО и способна в разы повысить ударную мощь и эффективность российской артиллерии.

Согласно графику работ, с которым удалось ознакомиться «Известиям», все мероприятия по испытанию боевой машины должны завершиться 30 сентября 2022 года.

В ходе них госкомиссия должна подтвердить надежность САУ и соответствие ее тактико-техническим характеристикам, заявленным при подписании контракта о разработке.

После этого госкомиссия подготовит официальные документы о завершении опытно-конструкторский работ (ОКР).