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Начинаются госиспытания САУ «Коалиция-СВ»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Госиспытания самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» начнутся в следующем году.

Об этом сообщили источники в российском военном ведомстве. По их данным, согласно утвержденному плану работ итоговое тестирование самоходки должно завершиться в конце сентября. 

«Коалиция» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама машина полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Эксперты отмечают, что новая отечественная артсистема во многом превосходит образцы стран НАТО и способна в разы повысить ударную мощь и эффективность российской артиллерии.

Согласно графику работ, с которым удалось ознакомиться «Известиям», все мероприятия по испытанию боевой машины должны завершиться 30 сентября 2022 года.

В ходе них госкомиссия должна подтвердить надежность САУ и соответствие ее тактико-техническим характеристикам, заявленным при подписании контракта о разработке.

После этого госкомиссия подготовит официальные документы о завершении опытно-конструкторский работ (ОКР).

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Проекты
NATO
ИТ
Робот
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