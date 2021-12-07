В чем уникальность малого десантного корабля «Дюгонь»

Применение технологии воздушной каверны при создании малых десантных кораблей «Дюгонь» дало конструкторам огромный прирост скоростей и маневренности даже при перевозке десанта на борту.

И это несмотря на большие габариты судна. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал ветеран ЦКБ им. Алексеева Семен Айзен.

«Использование воздушной каверны на судне дает возможность при одной и той же скорости, одной и той мощности, увеличить скорость движения аппарата на 20-25%. Это существенно экономит топливо, экономит эксплуатационные характеристики и одновременно улучшает его собственные характеристики. «Дюгонь» - это совершенство», - заявил специалист.

Габариты малого десантного корабля проекта 21820 «Дюгонь» составляют 45 метров в длину и 8,5 метров в ширину, водоизмещение около 300 тонн. Он может принять на борт до 120 тонн, на него могут спокойно погрузиться два танка, или рота десантников. «Дюгонь» способна развивать скорость 35 узлов - 65 километров в час.

Благодаря конструкции корпуса этот корабль может высаживать технику или десант на необорудованный берег, подбираясь к нему вплотную.