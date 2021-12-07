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Российская газета

National Interest сравнил Т-90М и M1A2 Abrams SEP v3

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Источник изображения: Сергей Бобылев / ТАСС

В США попытались определить победителя в гипотетическом противостоянии российского танка Т-90М и американского M1A2 Abrams SEP v3.

The National Interest пишет, что в целом по функциональности Т-90М соответствует западным аналогам. На российском танке установлен панорамный прицел командира, а у наводчика - многоканальный "Сосна-У". Также Т-90М имеет современную систему динамической защиты "Реликт", которую дополняет противокумулятивная защита под башней и в задней части машины. В перспективе на Т-90М, как сообщалось, может применяться активная защита "Афганит"

Т-90М имеет улучшенную модификацию пушки 2А46 и 12.7-миллиметровый пулемет. The National Interest отмечает, что за счет установки кондиционера и новых элементов управления Т-90М стал довольно комфортным танком для экипажа.

У M1A2 SEP v3 также была усовершенствована броня и установлены тепловизионные приборы на прицел командира и наводчика. Однако орудие Abrams не претерпело существенных изменений. Но арсенал танка пополнился снарядами HE MPAT и M829A4 APFSDS.

И в российском, и в американском танках были усовершенствованы системы связи.

Преимуществом Т-90М является возможность вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами. Кроме того, российский танк весит меньше своего американского конкурента, а значит окажется более мобильным на поле боя. Но, как считает автор публикации, оборудование M1A2 позволит экипажу Abrams раньше обнаружить противника. Точность стрельбы и возможность пробить вражескую броню будет примерно одинаковой.

Взвесив преимущества и недостатки танков, The National Interest приходит к выводу о том, что в противостоянии машин победа будет зависеть от уровня обученности их экипажей.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
2А46
M1 Abrams
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
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