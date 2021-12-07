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Российская газета

Россия и Индия заключили ряд контрактов, в том числе по стрелковому оружию

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Источник изображения: Вадим Савицкий / РИА Новости

"Я рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов в отношении стрелкового оружия и военного сотрудничества", - так министр обороны Индии Раджнатх Сингх прокомментировал в твиттере итоги состоявшейся в понедельник в Нью-Дели встречи с главой оборонного ведомства России Сергеем Шойгу.

Министр назвал переговоры с коллегой из РФ продуктивными, плодотворными и содержательными. "Индия ценит свое специальное и привилегированное стратегическое партнерство с Россией", - отметил Сингх. Он выразил надежду, что сотрудничество Индии и России принесет мир и стабильность всему региону.

Разговор о взаимодействии Москвы и Нью-Дели продолжился на 20-м заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. "Индия является одним из ключевых партнеров России в оборонной сфере, а двусторонние отношения носят особо привилегированный стратегический характер, - заявил там Сергей Шойгу. - О беспрецедентном уровне доверия между нашими странами говорят интенсивность и глубина военно-технического сотрудничества, которое с каждым годом выходит на новый качественный уровень".

Его индийский коллега, в свою очередь, также отметил глубину партнерства двух стран.


Юрий Гаврилов

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Страны
Индия
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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