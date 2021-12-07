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ЦАМТО

Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией по программе разработки национально истребителя

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Исмаил Демир
Директор департамента оборонной промышленности (Savunma Sanayii Müsteşarlığı - SSM) министерства обороны Турции Исмаил Демир.
Источник изображения: SSM

ЦАМТО, 6 декабря. Анкара рассчитывает на сотрудничество с РФ по программе разработки национального истребителя. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"В наших переговорах с Россией много пунктов сотрудничества. Они включают в себя некоторые вопросы, связанные с разработкой нашего национального истребителя, который выйдет из ангара в 2023 году. Есть тип двигателя и определенные системы, которые мы выбрали. Но со временем будут происходить изменения, развитие, обновление определенных систем. В ходе этого процесса также могут состояться переговоры с Россией", – цитирует И.Демира газета Hurriyet.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил "РИА Новости", что Анкара не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, но приоритетом является разработка ее собственного истребителя нового поколения.

В свою очередь, гендиректор ведущей турецкой аэрокосмической компании TUSAS Темель Котиль заявлял "РИА Новости", что турецкий национальный истребитель совершит свой первый полет в 2025 году, а в 2029 году планируется начать его поставки вооруженным силам страны.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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