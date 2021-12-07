Франция заключила контракт с ОАЭ на поставку авиатехники на сумму около 18 млрд. долл.

ЦАМТО, 6 декабря. Франция поставит ВВС и ПВО ОАЭ истребители "Рафаль F4", вертолеты H-225M "Каракал" и боеприпасы к ним на сумму около 16 млрд. евро (18 млрд. долл.).

Как сообщила французская компания Dassault Aviation, 3 декабря в Дубае в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 3 декабря был подписан контракт на поставку ВВС и ПВО ОАЭ 80 истребителей "Рафаль F4" производства Dassault Aviation.

Документ подписали генеральный директор Экономического совета Тавазун, отвечающий за приобретение ПВН, Тарек Абдул Рахим Аль Хосани и руководитель и главный исполнительный директор компании Dassault Aviation Эрик Трапье.

Контракт на поставку истребителей "Рафаль" был заключен в ходе двухдневного турне президента Франции по странам Персидского Залива. Эммануэль Макрон также посетил Катар и Саудовскую Аравию.

Помимо закупки истребителей компании Dassault Aviation, ВС ОАЭ подписали контракт на приобретение 12 военных вертолетов H-225M "Каракал" компании Airbus, которые будут собраны на предприятии в Мариньяне.

Как отмечается, соглашение о покупке истребителей "Рафаль" является результатом более чем 45-летнего сотрудничества Dassault Aviation с Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках поставок истребителей семейства "Мираж". Два года назад компания приступила к модернизации истребителей "Мираж-2000-9" ВВС ОАЭ. В настоящее время на вооружении остается около 44 самолетов этого типа.

Как заявлено, "ВВС ОАЭ станут первым зарубежным покупателем самолета версии "Рафаль F4", что предоставит им инструмент, позволяющий гарантировать суверенитет и независимость".

Стандарт F4 предусматривает оснащение "Рафаль" разработанными компанией Thales усовершенствованной БРЛС RBE2 с АФАР с электронным сканированием, контейнером целеуказания TALIOS, разведывательным контейнером Reco-NG, модернизированными средствами связи, улучшенной нашлемной системой отображения, новым блоком управления двигателем. Самолет получит возможность применять новое вооружение, включая УР MICA NG (Next-Generation) класса "воздух-воздух" и модульный боеприпас AASM (Armement Air-Sol Modulaire) класса "воздух-земля" массой 1000 кг. Помимо усовершенствований программного и аппаратного обеспечения, обновление F4 будет включать оснащение спутниковой антенной и новой системой самодиагностики. В настоящее время проходят летные испытания самолета стандарта F4.

Как предполагается, поставки будут выполнены в период с 2027 по 2031 гг. Правительство Франции оценивает сделку в 16 млрд. евро (18 млрд. долл.): 14 млрд. евро за самолеты и 2 млрд. евро за боеприпасы.

Сделка с ОАЭ стала очередным экспортным контрактом французской компании, которая ранее получила заказы на поставку новых истребителей "Рафаль" Индии (36 ед.), Египту (54 ед.), Греции (6 ед.) и Катару (36 ед.). Греция и Хорватия также получат по 12 самолетов "Рафаль" из состава ВВС Франции.