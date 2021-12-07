Россия в Арктике и действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства

ЦАМТО, 6 декабря. Россия значительно уступает США и НАТО по количеству военных объектов в Арктике и действует исключительно в интересах обеспечения военной безопасности государства.

При этом Россия соблюдает принципы добрососедства и сотрудничества в рамках международного законодательства и принимает шаги по восстановлению позиций в регионе, утраченных при распаде СССР, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев 3 декабря в рамках стратегической сессии "Архитектура безопасности Арктического региона: опережая вызовы времени" XI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

"Обеспечение безопасности страны и охраны своих территорий является естественным стремлением любого суверенного государства", – добавил А.Моисеев.

В ходе своего доклада командующий Северным флотом отметил, что приарктические страны (США, Канада, Норвегия, Дания, Исландия) продолжают активизировать деятельность по реализации своих экономических интересов в регионе, расширению национальной юрисдикции на дополнительные участки континентального шельфа Северного Ледовитого океана.

"Вместе с тем, отдельные страны обвиняют Российскую Федерацию в так называемой "милитаризации" региона, наращивая при этом свой военный потенциал, что недопустимо в связи с важным международным значением Арктики. Некоторые из них уже обладают достаточно развитой инфраструктурой, в том числе двойного (гражданского и военного) назначения, продолжают ее совершенствование и строительство новых объектов, обосновывая это необходимостью реагирования на развитие военной инфраструктуры Российской Федерации в Арктике", – подчеркнул А.Моисеев.

По информации командующего Северным флотом, в настоящий момент в Арктике расположено до 50 объектов военной инфраструктуры иностранных государств таких, как США, Канада, Дания, Норвегия и Исландия. Эти страны имеют в регионе 22 аэродрома, 23 военно-морских базы, пункта базирования, либо порта, использующихся, в том числе, в военных целях, а также четыре радиолокационные станции предупреждения о ядерном ударе. На постоянной основе на этих объектах дислоцировано до 19 тыс. человек личного состава.

"Усиление военного присутствия США и НАТО в Заполярье, а также заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командования вооруженными силами стран Альянса свидетельствуют о намерениях не допустить доминирования Российской Федерации в Арктике всеми возможными способами, включая демонстрацию военной силы", – заявил А.Моисеев.

Он добавил, что военно-морские силы США и стран блока НАТО продолжают практику выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей в Баренцево море.

"Нами отмечается рост продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США", – сообщил командующий Северным флотом.

Так, несмотря на продолжающуюся сложную эпидемиологическую обстановку, в 2021 году в регионе проведено 20 мероприятий оперативной и боевой подготовки национальных и объединенных вооруженных сил стран-участниц блока НАТО.

Кроме того, на протяжении последних трех лет отмечается устойчивый рост интенсивности учебно-боевой деятельности в Арктике стратегической бомбардировочной авиации ВВС США. Если в 2016-2018 годах полеты американских стратегических бомбардировщиков над акваторией Баренцева и Норвежского морей являлись единичными событиями, то в 2019-2021 годах полеты выполнялись систематически с нарастанием интенсивности с семи (17 самолетами) в 2019 году до 10 (28 самолетами) вылетов в 2021 году.

"При этом постоянное военное присутствие в Арктике и возможность защиты государственных интересов средствами вооруженной борьбы рассматривается руководством США и стран НАТО как составная часть общей политики обеспечения национальной безопасности. Подобные действия носят провокационный характер и оказывают негативное влияние на систему региональной безопасности в целом", – цитирует А.Моисеева Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.