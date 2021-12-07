Теперь на вахте можно и в кресле посидеть

Поступивший на Тихоокеанский флот корвет проекта 20385 «Гремящий» стал первым кораблём в ВМФ, где на командирском мостике есть и дополнительные ортопедические кресла.

Об этом пишет «Красная звезда» со ссылкой на командира корабля капитана второго ранга Олега Потапова.

Прежде моряки следили за курсом, неся вахту в положении стоя. Ныне это можно делать комфортнее. К тому же если раньше мостик с панелью управления был целой конструкцией, то теперь разделён на три части проходами, что даёт возможность быстрее совершать круговой обход и доходить до иллюминатора при швартовке.

Поступивший на ТОФ «Гремящий» – принципиально новый сторожевик, давший старт началу серийного производства корветов – ещё одного в Санкт-Петербурге и четырёх на Амурском судостроительном заводе. Он относится к проекту 20385, разработан центральным проектно-конструкторским бюро «Алмаз», построен на заводе ПАО «Северная верфь».

Новейший корабль позиционируется в среде специалистов как развитие линейки прежнего проекта корветов 20380, таких как «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий». Причём превосходит всех по ударному и радиотехническому вооружению.

Речь идёт в первую очередь о восьми крылатых ракетах большой дальности «Калибр-НК», размещённых в носовой части корвета. Защиту от авиации противника обеспечивают ракеты «Редут».