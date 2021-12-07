Войти
Российская газета

Видео: танк перевернул самоходку "Мста-С"

170
0
0

В Сети появилось видео спасательной операции по возврату в штатное положение самоходной 152-мм артустановки "Мста-С" при помощи танка Т-90А. Не с первой попытки, но танку все-таки удалось поставить 42-тонную САУ на гусеницы.

Ролик появился в соцсетях 4 декабря, место и дата съемки не указаны. На боевых машинах не различимы опознавательные знаки, позволяющие установить национальную принадлежность техники: помимо ВС РФ, обе машины стоят на вооружении, например, Азербайджана. По фону понятно лишь, что дело происходит летом в степи.

Самоходка перевернулась, упав с трала. Подобные ЧП не редкость при погрузке техники на трейлеры и выгрузке с них. В данном случае ошибка механика-водителя могла быть усугублена высоким центром тяжести "Мсты". Упав, самоходка перевернулась на крышу. Возвращали ее в боевое положение в два приема. Сперва Т-90, сцепленный тросом с ходовой частью САУ, повалил самоходку набок - под него подстелили покрышки. Затем трос перецепили и танк, поднатужившись, вернул самоходку на гусеницы.

- Низко шла, с огибанием рельефа. Совершая бочку, зацепила кусты. Бывает, с этими последними модификациями на антигравах, - пишут ироничные комментаторы. Другие вспомнили частушку из фильма "На войне как на войне": "Самоходку танк любил, в лес гулять ее водил. От такого рОмана вся роща переломана".


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Продукция
Мста-С
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
28.08.2018
Рекорды "Армии-2018". Чем запомнился крупнейший оборонный форум года
06.06.2017
На полигоне под Волгоградом открылись всеармейские соревнования по танковому биатлону
17.11.2015
Залп по черным знаменам
23.09.2013
Nothing personal, only business
21.06.2013
Т-90С и «Солнцепёк» для Азербайджана: что из этого следует
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию