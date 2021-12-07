Видео: танк перевернул самоходку "Мста-С"

В Сети появилось видео спасательной операции по возврату в штатное положение самоходной 152-мм артустановки "Мста-С" при помощи танка Т-90А. Не с первой попытки, но танку все-таки удалось поставить 42-тонную САУ на гусеницы.

Ролик появился в соцсетях 4 декабря, место и дата съемки не указаны. На боевых машинах не различимы опознавательные знаки, позволяющие установить национальную принадлежность техники: помимо ВС РФ, обе машины стоят на вооружении, например, Азербайджана. По фону понятно лишь, что дело происходит летом в степи.

Самоходка перевернулась, упав с трала. Подобные ЧП не редкость при погрузке техники на трейлеры и выгрузке с них. В данном случае ошибка механика-водителя могла быть усугублена высоким центром тяжести "Мсты". Упав, самоходка перевернулась на крышу. Возвращали ее в боевое положение в два приема. Сперва Т-90, сцепленный тросом с ходовой частью САУ, повалил самоходку набок - под него подстелили покрышки. Затем трос перецепили и танк, поднатужившись, вернул самоходку на гусеницы.

- Низко шла, с огибанием рельефа. Совершая бочку, зацепила кусты. Бывает, с этими последними модификациями на антигравах, - пишут ироничные комментаторы. Другие вспомнили частушку из фильма "На войне как на войне": "Самоходку танк любил, в лес гулять ее водил. От такого рОмана вся роща переломана".

Антон Валагин