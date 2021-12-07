Армия России получила первые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН

Первые многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН, предназначенные в первую очередь для высадки и огневой поддержки подразделений специального назначения, поступили в войска.

- Первые машины уже приняты. По двум подписанным контрактам вертолеты должны прийти в войска в 2021-2022 годах, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе. Он отказался назвать количество поступивших в войска машин, сославшись на требования секретности. Не располагает агентство и официальным подтверждением данной информации.

Ми-8АМТШ-ВН - новейшая модификация многоцелевого армейского вертолета, созданная с учетом сирийского опыта и впитавшая целый ряд новых инженерных решений, улучшивших боевую эффективность и живучесть. Значительно повысилась защита экипажа и десанта - за счет установленной под кабиной и грузовым отсеком съемной кевларовой брони. Новая версия Ми-8 оснащена комплексом обороны "Президент-С": он засекает и классифицирует выпущенные по вертолету ракеты и, в зависимости от их типа, либо отстреливает тепловые ловушки, либо ставит помехи головке самонаведения ЗУР.

Максимальная взлетная масса машины выросла до 13,5 тонны, увеличилась до 280 км/ч скорость полета. Мощная лебедка позволяет поднимать одновременно до четырех человек. Кстати, на учениях "Запад-2021" Ми-8, помимо спецназа, доставлял к месту операции и боевой багги - на внешней подвеске. Ожидается, что эта особенность станет штатной в АМТШ-ВН.

Наиболее заметные перемены произошли в вооружении вертолета. Оно значительно возросло с явным упором на огневую поддержку спецназа. Машина несет четыре пулемета - три из них крупнокалиберные, - обеспечивающих круговой обстрел, пушечные контейнеры, блоки НАР и управляемые противотанковые ракеты, для чего вертолет оснащен обзорно-прицельной системой.

Антон Валагин