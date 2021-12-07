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Интерфакс-АВН

Летчики ЦВО совершили около 50 полетов на Су-34 и Су-24МР на Урале

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Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото
Самолет-разведчик Су-24МР. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Екатеринбург. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Командный состав авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнил около 50 вылетов на бомбардировщиках Су-34 и самолетах-разведчиках Су-24МР в рамках командирских полетов в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Полеты выполнялись на высоте от 50 до 10 тыс. метров. В них было задействовано десять многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, около 20 летных экипажей и более 100 военнослужащих из инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов", - говорится в сообщении.

В рамках полетов летчики-инструкторы из командного состава авиаполка отработали пилотаж в сложных метеоусловиях, атаку наземных целей с пикирования, а также применение прицельных авиакомплексов для выработки единой методики подготовки молодых летчиков, прибывших после окончания авиационных училищ. Особое внимание при этом уделялось отработке боевого применения по наземным целям, имитирующим укрепления и бронетехнику условного противника.

Командирские полеты открыли новый учебный период, уточнили в ЦВО.

Су-24МР - тактический разведывательный самолет, входит в состав морской авиации и ПВО.

Су-34 разработан в компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), серийно выпускается с 2005 года. Предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях. На Су-34 используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности. Дальность полета - до четырех тысяч км, скорость полета - до 1900 км/ч. Боевая нагрузка самолета - до восьми тонн. Экипаж Су-34 - два человека.

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