Пехотный батальон ВС Австрии сертифицирован по требованиям НАТО.

В период с 15 по 26 ноября 2021 года 25 легкий пехотный батальон (25 лпб) из состава 7 легкой пехотной бригады ВС Австрии успешно прошел сертификацию на соответствие второму уровню оценки НАТО (Evaluation Level 2, NEL2). Оценка проводилась в рамках бригадного учения на полигоне Алленштайг (Allentsteig) в Нижней Австрии. Успешно подтвердив квалификацию NEL2, 25 лпб доказал свою готовность к развертыванию в операциях реагирования на кризисы под командованием НАТО.

В учениях приняло участие около 1700 военнослужащих из состава 7 лпб и других формирований австрийской армии. Кроме того, к маневрам также привлекались 155 десантников 26 парашютно-десантного полка (26 пдп) бундесвера, дислоцированного в Цвайбрюккене (Zweibrücken, Германия). Основу немецкого контингента составили военнослужащие 4 роты 26 пдп. Оценка проводилась 40 специалистами из стран-участниц НАТО и Партнерства ради мира (ПРМ), таких как Австрия, Германия, Сербия и Швеция. Все специалисты прошли подготовку в рамках «Программы оценки концепции оперативных возможностей и обратной связи» (Operational Capabilities Concept Evaluation and Feedback Programme, OCC E&F) НАТО.

Действия в населенном пункте в ходе учения

По сценарию учений многонациональная пехотная батальонная группа, в основе которой 25 лпб ВС Австрии, развернута в кризисном регионе в составе вымышленных сил Западного альянса (Western Alliance Force, WAFOR). В районе развертывания конфликт между «Редлендом» (Redland, или «Красная страна») и «Йеллоулендом» (Yellowland, «Желтая страна) из-за трех провинций, в настоящее время принадлежащих «Желтой стране», угрожал дестабилизировать весь регион. В соответствии с резолюцией ООН перед WAFOR поставлены следующие ​​задачи:

поддерживать эмбарго на поставки оружия со стороны «Редленда»;

обеспечить мир в «Йеллоленде»;

предотвратить дальнейшую дестабилизацию региона и обострение ситуации;

установить свободу передвижения войск WAFOR, гражданского населения и представителей гражданских организаций;

установить зону безопасности полетов над «Желтой страной»;

поддерживать полицию «Йеллоленда» и оказывать ей поддержку в подготовке;

оказывать помощь беженцам и вынужденным переселенцам;

разоружить или нейтрализовать нерегулярные силы, связанные с «Красной страной»;

защищать гражданское население «Йеллоленда» и поддерживать страну в сохранении ее целостности;

учредить и поддержать Миссию ООН и Силы гражданской полиции ООН (UN Civilian Police Force, UNCIVPOL) в «Желтой стране».

Разгон демонстрации по сценарию учения

В рамках этой миссии, под пристальным контролем экспертов НАТО, многонациональным подразделениям 25 лпб ВС Австрии предстояло: провести наступательную батальонную операцию против населенного пункта, удерживаемого нерегулярными силами; прекратить демонстрацию, которая после провала переговоров превратилась в полномасштабный бунт; для гарантирования свободы передвижения бороться с незаконными блокпостами нерегулярных формирований; проводить обнаружение и ликвидацию СВУ; сопровождать и охранять конвои в зоне своей ответственности; справиться с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим за собой большое количество жертв среди гражданского населения и военнослужащих WAFOR; а также провести операцию по установке кордона и последующему поиску для нанесения удара по незаконному обороту оружия. В ходе всех этих эпизодов также проверялись индивидуальные навыки военнослужащих, включая их действия по защите от радиоактивного излучения.

Военнослужащие 25 лпб в костюмах химической защиты

Согласно информации, предоставленной НАТО, поскольку Австрия не является членом альянса сотрудничество с ней осуществляется в рамках программы «Партнерство ради мира», к которой Австрия присоединилась в 1995 году. С тех пор НАТО и ВС Австрии активно сотрудничают в операциях по поддержанию мира и имеют налажено практическое сотрудничество по ряду других направлений. В частности, Австрия взаимодействовала с союзниками по НАТО в операциях в Боснии и Герцеговине, в Афганистане. В настоящее время австрийские военнослужащие, дислоцированы в Косово.

7 легкая пехотная бригада – одна из четырех бригад Сухопутных войск ВС Австрии (Bundesheer). Штаб-квартира формирования находится в Клагенфурте (Klagenfurt). Бригада состоит из: 7 штабного батальона (Клагенфурт); 12 лпб (Амштеттен / Amstetten); 18 лпб (Сент-Михаэль / St. Michael); 25 лпб (Клагенфурт); 7 разведывательно-артиллерийский дивизион (Фельдбах / Feldbach) 1 инженерный батальон (Вена).

В составе 7 лбр ВС Австрии 25 легкий пехотный батальон является единственным подразделением, личный состав которого имеет парашютно-десантную подготовку и пригоден для проведения воздушно-десантных и десантно-штурмовых операции. Батальон полностью состоит из военнослужащих по контракту, служащих не менее трех лет. Считается, что военнослужащие батальона хорошо обучены и находятся в высокой степения готовности для проведения в короткие сроки операций на территории Австрии или за границей в рамках международной миссии по разрешению кризисов.

По материалам ресурса joint-forces.com