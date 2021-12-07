Войти
ТАСС

СМИ: Франция предложила Японии обсудить условия проведения регулярных военных учений

166
0
0
Флаги Франции и Японии
Флаги Франции и Японии.
Источник изображения: www.atomic-energy.ru

Речь идет о заключении соглашения по выработке облегченных условий для завоза военнослужащих, обмене секретной информацией, взаимном снабжении горючим и оказании прочей технической поддержки

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Франции предложило Японии провести переговоры о заключении соглашения, создающего условия для регулярных совместных военных учений. Об этом сообщила в понедельник газета Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

Речь идет о выработке облегченных условий для завоза военнослужащих, вооружений и боеприпасов для проведения совместных учений, об обмене секретной информацией, взаимном снабжении горючим, оказании прочей технической поддержки. В настоящее время Япония, помимо США, имеет такие договоренности с Австралией, Великобританией и Индией.

В мае этого года на юго-западном японском острове Кюсю прошли трехсторонние учения вооруженных сил США, Франции и Японии. Была проведена отработка высадки воздушного десанта с военных кораблей.

Элитные подразделения вооруженных сил США, Франции и Японии отработали также взаимодействие при ведении боевых действий в городских условиях. Эта операция с участием примерно 220 спецназовцев имитировала доставку десанта на контролируемые Японией отдаленные острова в Восточно-Китайском море, на часть которых претендует Пекин.

Параллельно с этими учениями боевые корабли трех стран провели совместные тренировки в Восточно-Китайском море. В них участвовал также фрегат ВМС Австралии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Индия
Китай
США
Франция
Япония
Проекты
Военные учения
Похожие новости
22.03.2021
Локальные учения – глобальные маневры
26.11.2018
Появится ли "арабское НАТО"
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
19.01.2016
Старший редактор Хироюки Акита о рынке вооружений (Nikkei, Япония)
17.06.2013
Пентагон поставил на саудитов
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.12 02:27
  • 442
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 02:22
  • 1
Египет планирует организовать лицензионное производство южнокорейских ОБТ K-2 и САУ K-9
  • 07.12 00:20
  • 36
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 06.12 22:56
  • 190
В США удивились размерам Су-75
  • 06.12 21:33
  • 15
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 06.12 19:26
  • 4
Источник рассказал о планах по увеличению военной группировки на курильском острове Матуа
  • 06.12 18:41
  • 7
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 06.12 17:10
  • 2
Боевая техника получит «кожу» хамелеона
  • 06.12 16:01
  • 1
The National Interest (США): побьет ли Т-90 лучший американский танк?
  • 06.12 15:57
  • 2
Россия идет на восток
  • 06.12 13:49
  • 16
«Они технически неграмотные»: в США перепутали защиту Су-35 с АФАР
  • 06.12 13:25
  • 33
Роботы Boston Dynamics научились паркуру: видео впечатляет!
  • 06.12 13:21
  • 0
Американские военачальники опасаются за «гегемонию» США в космосе
  • 06.12 12:56
  • 1
Источник заявил об опасном сближении рейса в Москву с самолетом-разведчиком США
  • 05.12 18:31
  • 1
ОАК, «Сухой» и «МиГ» объединили в одну компанию