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РИА Новости

Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной передислокации войск

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Военнослужащий мотострелковой бригады во время учений войск Южного военного округа
Военнослужащий мотострелковой бригады во время учений войск Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Саид Царнаев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Командный состав Южного военного округа рассмотрит вопросы скрытной и оперативной передислокации войск на оперативном мобилизационном сборе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Оперативный мобилизационный сбор под руководством командующего войсками округа Александра Дворникова впервые пройдет с участием командиров соединений и воинских частей до командиров полков включительно. В методических занятиях, которые пройдут в режиме видеоконференций, будет задействовано более 300 офицеров и генералов. В рамках сбора также будет организована командно-штабная военная игра, во время которой ее участники проведут условную оборонительную операцию в составе центра боевого управления учебной группировки войск.

"Одна из основных целей сбора - выработать новые подходы управления войсками, позволяющие сократить сроки переброски соединений на удаленные операционные направления, а также повысить их скрытность", - сказал Астафьев.

"Создание разведывательно-ударных комплексов одновременно на нескольких операционных направлениях должно происходить в кратчайшие сроки, при этом включать средства высокоточного оружия авиации, флота, ракетных войск и реактивной артиллерии", - привел он слова Дворникова.

Данный подход, к примеру, позволит обеспечить внезапность появления на угрожаемом направлении дивизионов оперативно-тактических комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бал" или реактивных дивизионов РСЗО "Торнадо-С". Кроме того, в систему боевой подготовки артиллеристов и зенитчиков ЮВО внедрены вопросы совершенствования навыков нанесения огневого поражения с неподготовленных позиций, что в разы повысит их эффективность, отметил Астафьев.

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