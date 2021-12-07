Командный состав ЮВО обсудит методы скрытной и оперативной передислокации войск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек - РИА Новости. Командный состав Южного военного округа рассмотрит вопросы скрытной и оперативной передислокации войск на оперативном мобилизационном сборе, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Оперативный мобилизационный сбор под руководством командующего войсками округа Александра Дворникова впервые пройдет с участием командиров соединений и воинских частей до командиров полков включительно. В методических занятиях, которые пройдут в режиме видеоконференций, будет задействовано более 300 офицеров и генералов. В рамках сбора также будет организована командно-штабная военная игра, во время которой ее участники проведут условную оборонительную операцию в составе центра боевого управления учебной группировки войск.

"Одна из основных целей сбора - выработать новые подходы управления войсками, позволяющие сократить сроки переброски соединений на удаленные операционные направления, а также повысить их скрытность", - сказал Астафьев.

"Создание разведывательно-ударных комплексов одновременно на нескольких операционных направлениях должно происходить в кратчайшие сроки, при этом включать средства высокоточного оружия авиации, флота, ракетных войск и реактивной артиллерии", - привел он слова Дворникова.

Данный подход, к примеру, позволит обеспечить внезапность появления на угрожаемом направлении дивизионов оперативно-тактических комплексов "Искандер", береговых ракетных комплексов "Бал" или реактивных дивизионов РСЗО "Торнадо-С". Кроме того, в систему боевой подготовки артиллеристов и зенитчиков ЮВО внедрены вопросы совершенствования навыков нанесения огневого поражения с неподготовленных позиций, что в разы повысит их эффективность, отметил Астафьев.