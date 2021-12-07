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Известия.ru

РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии

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Совместное патрулирование ВС России и Турции в Сирии
Совместное патрулирование ВС России и Турции в Сирии.
Источник изображения: TASS/Zuma

Россия и Турция провели очередное успешное совместное патрулирование в провинции Хасеке в районе города Камышлы на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в понедельник, 6 декабря.

После краткого инструктажа российская колонна, в которой в том числе были бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и БТР, выехала к точке встречи с турецкими военными в нескольких десятках километрах от базы для патрулирования северо-восточных районов Заевфратья.

Движение осуществлялось исключительно по строго заданной дистанции и скорости.

Первой точкой движения был населенный пункт Шейрек, в нем же находится пункт пропуска, через который турецкие военные прибыли на территорию Сирии, и через который потом вернулись обратно. Дорога проходила мимо десятка населенных пунктов. Несколько дней назад военные РФ уже прошли по этому маршруту, чтобы узнать условия движения и состояние дорог.

Патруль по всему маршруту сопровождали российские вертолеты Ка-52 и Ми-8. Итого колонна преодолела 50 км за 1,5 часа.

«Мы справляемся успешно с этой задачей, потому что идет тщательная подготовка. Всё у нас проходит штатно. Население в некоторых населенных пунктах очень дружелюбно относится к присутствию российского флага на их территории. Дети в основном все машут руками, родители — это в основном женщины, также с детьми выходят, машут руками. Выражают свое приветствие российскому флагу», — рассказал начальник патрульной колонны Андрей Чипизубов после возвращения на базу.

Этот патруль стал уже 210-м по счету. Совместное патрулирование ВС РФ и Турции в северо-восточных районах Заевфраться началось в 2019 году в соответствии с договоренностями президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

3 декабря в Минобороны сообщили, что военные полицейские РФ в Сирии провели тренировки по психологической подготовке с сирийскими коллегами на специальной полосе препятствий в провинции Алеппо в непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации. Сирийская военная полиция впервые провела подготовку вместе с российскими бойцами, как сводное подразделение.

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