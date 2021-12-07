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РИА Новости

В российскую армию поступили новые вертолеты Ми-8АМТШ-ВН, сообщил источник

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Вертолет Ми-8АМТШ-ВН
Вертолет Ми-8АМТШ-ВН.
Источник изображения: © Фото : Ростех / Антон Тушин

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первые вертолеты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН уже поступили в российскую армию, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

"Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов", - сказал собеседник агентства, не уточнив их количество в силу секретности.

Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Он предназначен для огневой поддержки действий сил специального назначения.

Технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. В машине воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и живучесть машины.

По сравнению с предыдущей версией на вертолете благодаря этим нововведениям увеличены крейсерская и максимальная скорость полета до 280 километров в час, а также максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.

Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина оснащается комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех их головкам наведения и выброс ложных тепловых целей.

Для защиты личного состава полкабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней.

На вертолете Ми-8АМТШ-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением (например, контейнеры УПК-23-250), неуправляемыми ракетами (Б-8В20А) и бомбами различного калибра (ОФАБ-250) вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой.

Помимо стандартного вооружения машина оснащена четырьмя пулеметами: три 12,7-миллиметровых "Корда", а также один 7,62-миллиметровый пулемет КВП в хвостовой части вертолета.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Президент-С
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