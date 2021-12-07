1500-сильный ГТД резко повысил возможности перспективного танка "Молот"

Источник изображения: Фото: gurkhan.blogspot.com

О разработке в СССР перспективного харьковского танка Объект 477 "Молот" говорилось много, но все эти материалы не систематизированы и полны противоречий.

Например, известно, что перед самым распадом Советского Союза испытывались два варианта этой машины, одна с дизельным двухтактным двигателем, другая же - с газовой турбиной.

Ранее сообщалось, что у первого варианта мощность двигателя была всего 1200 л.с., что считалось недостаточным для танка, масса которого, по некоторым данным, составляла уже 57 тонн.

Источник изображения: Фото: gurkhan.blogspot.com

На втором, как утверждали украинские источники, ГТД выдавала чуть больше -1250 л.с., однако, как вспоминают ветераны-танкостроители, реально там был применен разработанный в Ленинграде 1500-сильный силовой агрегат, уже испытывавшийся на Т-80, который давал необходимую удельную мощность.

Благодаря этой турбине и ходовой от "восьмидесятки" машина с 152-мм орудием вполне соответствовала определению "перспективной танк" и не имела бы равных за рубежом. Однако уничтожение Советского Союза поставило крест на этом интересном направлении.