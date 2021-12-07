Илона Маска захотели лишить права устанавливать свои правила в космосе

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер в интервью газете Financial Times выступил с предостережением о том, что компании американского миллиардера Илона Маска могут занять доминирующее положение в развивающейся космической экономике, поскольку де-факто уже диктуют в ней свои правила.

«Удивительная ситуация, но один человек владеет половиной всех работающих спутников в мире. Фактически он устанавливает правила, и остальной мир, включая Европу, не реагирует достаточно быстро», — подчеркнул он.

Ашбахер призвал страны Европы обеспечить своим компаниям возможности для справедливой конкуренции со SpaceX, которая разворачивает на орбите сеть спутников Starlink. Он пояснил, что в будущем в космосе станет намного больше ограничений касающихся частот и орбитальных позиций.

«Правительства европейских стран должны быть заинтересованы в том, чтобы совместно обеспечить европейским поставщикам [услуг спутниковой связи] равные возможности для справедливой рыночной конкуренции», — призвал Ашбахер.

Он отметил, что американские регуляторы заинтересованы в том, чтобы США доминировали в этой сфере, и соответствующие процессы происходят «очень быстро и с большой силой».

4 декабря американская компания SpaceX побила годовой рекорд пусков собственной тяжелой ракеты Falcon 9. В 2021 году по состоянию на 3 декабря было произведено 27 стартов подобных носителей. Предыдущий рекорд, включающий 26 пусков Falcon 9, был установлен в 2020 году.

Марина Совина