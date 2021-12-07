Объем продаж вооружений 100 крупнейших компаний мира вырос на 1,3%

В 2020 году он составил $531 млрд, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира составил в 2020 году $531 млрд, что на 1,3% больше в реальном выражении по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).

В 2020 году объем продаж 100 ведущих производителей на 17% превысил соответствующий показатель 2015 года, когда в доклад СИПРИ были впервые включены данные по китайским компаниям. Прошлый год оказался шестым годом подряд, когда глобальные военные продажи неуклонно росли. И это на фоне сокращения глобальной экономики в первый год пандемии на 3,1%.

По словам научного сотрудника программы вооружений и военных расходов СИПРИ Александры Маркштейнер, военно-промышленные гиганты оказались основательно защищены спросом своих правительств на военную продукцию и услуги. "Во многих странах мира военные расходы росли, а некоторые правительства даже ускоряли платежи военной промышленности с целью смягчить эффект от кризиса из-за COVID-19", - отмечает она.

Однако были и те, кто не сумел защититься от последствий пандемии. Так, французская компания Thales сократила объем своего экспорта на 5,8% из-за срыва поставок, вызванного локдауном, который был объявлен весной прошлого года. Ряд других компаний также говорили о сбоях из-за разрывов в цепочках поставок.

Компании США и Китая

Самыми многочисленными в топ-100 снова стали компании США - 41. Общий объем их продаж составил $285 млрд, что на 19% больше, чем в 2019 году. На них пришлось 54% совокупного объема топ-100. Начиная с 2018 года первая пятерка рейтинга состоит только из американских компаний.

В США авторы доклада СИПРИ отмечают тенденцию к слиянию и приобретению одних компаний другими. Это делается для расширения портфеля заказов и получения преимуществ в борьбе за контракты на поставки военной продукции.

"Эта тенденция особо проявляется в космической отрасли, - отмечает Александра Маркштейнер. - Northrop Grumman и KBR - одни из тех компаний, что приобрели дорогостоящие фирмы, специализирующиеся на космических технологиях".

Вторая по величине доля объема топ-100 - в 13% - принадлежит китайским производителям вооружений. В 2020 году она составила $66,8 млрд, что на 1,5% больше показателя 2019 года.

"В последние годы китайские военно-промышленные компании смогли извлечь выгоду из национальной программы военной модернизации и внимания к военно-гражданскому слиянию. Они стали одни из самых передовых производителей военной техники в мире", - пишет старший научный сотрудник СИПРИ Нан Тян.

Европейские производители

Что касается европейских военно-промышленных компаний, то в 2020 году в топ-100 их насчитывалось 26. Их объем продаж составил 21% от общего показателя и равнялся $109 млрд. Из них $37,5 млрд пришлись на семь британских компаний, что на 6,2% больше, чем в предшествовавшем году.

Продажи компании BAE Systems, единственного европейского производителя, входящего в топ-10, увеличились на 6,6% и составили $24 млрд.

"Совокупный объем военных продаж шести французских компаний из топ-100 упал на 7,7%. Это серьезное снижение вызвано во многом резким сокращением - по сравнению с предшествующим годом - поставок боевых самолетов Rafale компании Dassault Aviation. Однако продажи компании Safran при этом возросли благодаря увеличению продаж систем наведения и навигации", - отмечает директор программы вооружений и военных расходов СИПРИ Люси Беро-Сюдро.

Продажи входящих в топ-100 немецких компаний достигли в 2020 году $8,9 млрд, что составляет 1,3-процентный прирост по сравнению с 2019 годом. В общем объеме топ-100 их доля равна 1,7%. Самый крупный военный производитель Германии, компания Rheinmetall, нарастила свои продажи на 5,2%, в то время как судостроительная компания ThyssenKrupp, напротив, уменьшила свои объемы на 3,7%.

Производители России сокращают объем продаж

Российские производители, входящие в топ-100, сокращают объемы своих продаж уже третий год подряд. В 2020 году падение составило 6,5% - $26,4 млрд против $28,2 млрд в 2019 году. В прошлом году на долю девяти российских компаний пришлось 5% общего объема топ-100. Наивысший показатель - $31,5 млрд - был достигнут в 2017 году, после чего продажи постоянно сокращались. С одной стороны, это объясняется завершением госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, из-за чего последующее финансирование военной отрасли в реальном выражении уменьшилось, с другой - нарушением графика поставок, вызванным пандемией COVID-19.

При этом в докладе отмечается, что падение происходило на фоне поддержки военно-промышленного комплекса правительством, предпринятой для минимизации отрицательного эффекта от пандемии.

Так, компания "Алмаз-Антей", занимающая в рейтинге 17-ю строчку, и Объединенная судостроительная корпорация, находящаяся на 33-м месте, снизили продажи на 31% и 11% соответственно. Однако Объединенная авиастроительная корпорация (21-е место в топ-100) нарастила свой объем продаж на 16%, а концерн "Радиоэлектронные технологии" (58-е место) и холдинг "Росэлектроника" (71-е место) - на 22% и 39% соответственно.

Авторы доклада отмечают еще одно ключевое направление в российском ВПК: диверсификацию производственных линеек, предусмотренную политикой правительства, поставившего перед ВПК задачу увеличить долю продукции гражданского назначения до 30% к 2025 году и 50% к 2030 году.

Другие страны

Совокупный объем военных продаж компаний, находящихся за пределами США, Китая, России и Европы, составил в 2020 году $43,1 млрд, что означает рост на 3,4% по сравнению с 2019 годом. В общем объеме топ-100 на них приходится 8,1%.

Продажи входящих в топ-100 трех израильских компаний достигли $10,4 млрд, что равно 2% от общего объема топ-100. Аналогичные показатели пяти японских поставщиков вооружений равнялись в 2020 году $9,9 млрд и 1,9% соответственно.

В 2020 году в рейтинг топ-100 были включены четыре южнокорейские компании. Их совокупные продажи составили $6,5 млрд, что на 4,6% больше объема предыдущего года.

Присутствующие в рейтинге три индийские военно-промышленные компании увеличили свой общий объем продаж на 1,7%. В 2020 году правительство Индии объявило о поэтапном запрете импорта некоторых видов военной техники с целью повышения уровня самообеспеченности в области военного производства.