Шпион по найму: кому принадлежал едва не столкнувшийся с лайнером «Аэрофлота» самолет

И к чему может привести хаотичная активность американских воздушных разведчиков над Чёрным морем

Самолеты Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, один из которых едва не стал причиной авиакатастрофы над Черным морем, уже несколько лет используются Соединенными Штатами в качестве средств радиоэлектронной разведки. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны РФ. 3 декабря экспериментальный разведчик, экипаж которого состоял из так называемых "контракторов", чудом избежал столкновения с пассажирском лайнером «Аэрофлота». Произошло это на фоне резкой активизации сил НАТО в регионе — как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, действия ВВС США и их союзников уже создают угрозу для гражданской авиации. И, хотя на нынешнем уровне активность разведавиации не должна привести к ограничениям полётов, дальнейшая эскалация напряжённости может вызвать появление бесполётных зон над Черным морем, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Курс на столкновение

Инцидент, по данным Росавиации, произошел утром 3 декабря. Как сообщили в агентстве, самолет-разведчик CL600 "выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11000 до 9200 метров, пересекая установленную для гражданских воздушных судов трассу". На запросы органов обслуживания воздушного движения экипаж не отвечал, и диспетчерам пришлось оперативно поменять направления и эшелоны полётов сразу двух пассажирских лайнеров, чтобы предотвратить опасность столкновения. Одним из них был Аirbus A330-300 авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из аэропорта Бен-Гурион в Москву, другим — мальтийский Bombardier CL650, летевший из Сочи в Скопье (Северная Македония).

Увеличившаяся интенсивность полетов самолетов НАТО у границ РФ создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов, заявили в Росавиации. В ведомстве сообщили, что в связи с обозначенными опасениями и увеличением частоты подобных случаев российская сторона направит протест по дипломатическим каналам.

Сейчас катастрофу в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря удалось предотвратить, но это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей, заявила 5 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пассажирский самолет Bombardier Challenger 600 Источник изображения: Фото: flickr.com/Nate Nickell

— Такого не было даже во время холодной войны. Тогда самолёты-шпионы были только военными, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО, экс-гендиректор ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Валерий Горбенко. — Американский самолет вел себя по большому счету как военный борт. Он пересекал международную трассу. По правилам он обязан был связаться с пунктом управления, в зоне ответственности которого находился, и запросить высоту, эшелон, на котором он бы мог безопасно пройти. Нормальная гражданская машина именно так и сделала бы.

Инцидент над Черым морем. Источник: iz.ru

Справка «Известий» CL600 — популярная серия коммерческих самолетов, которые производятся канадской компанией Bombardier. В серию входит около десятка различных модификацией и наиболее продвинутой среди них считается CL650, совершившая первый полет в 2015-м году

Bombardier Challenger 650 ARTEMIS с гражданскими экипажами, состоящими из контракторов, США уже пару лет использует в качестве самолетов радиоэлектронной разведки, рассказали "Известиям" источники в российском оборонном ведомстве и авиационной отрасли. Базируясь в Румынии, эти воздушные суда регулярно применяются в том числе и над Черным морем, уточнили собеседники редакции.

История, произошедшая с «Аэрофлотом» — далеко не первая за последние годы: после 2014 года натовские разведчики регулярно создавали и продолжают создавать опасные ситуации над Черным морем, утверждает источник «Известий» в авиакругах.

— К сожалению, никакие санкции, насколько мне известно, по итогам таких авиапроисшествий ни к кому не применялись, — отметил он.

Бизнес-джет Challenger 650 компании Bombardier на международной выставке деловой авиации JET EXPO в Москве, 2015 год Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По его словам, реальных рычагов влияния на создающих опасные ситуации в воздухе и нарушающих международное воздушное право «партнеров» на сегодня нет — если, конечно, не считать силы ПВО.

Повышенная активность американских разведывательных воздушных судов над Чёрным морем наблюдается уже не первый год, подтвердил в беседе с "Известиями" и авиаэксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Ситуация, когда воздушное судно не реагирует на многочисленные вызовы диспетчеров, управляющих воздушным движением, чрезвычайно опасна, так как создаёт предпосылки к авиационным происшествиям, потенциально с тяжёлыми последствиями. Однако действенных мер против подобных нарушений не существует: запретить выполнение таких полётов нельзя, пресекать их, если отсутствуют факты нарушения государственной границы, тоже невозможно, — добавил он.

По данным эксперта, ранее самолеты-разведчики, как правило, либо использовали эшелоны, отличные от типичных для гражданской авиации, либо маршруты их следования не пересекали международные воздушные трассы, либо соблюдались все требования по вертикальному и горизонтальному эшелонированию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

"Известия" направили в крупные российские авиакомпании запросы с просьбой сообщить, сталкивались ли они ранее с подобными инцидентами и каковы были их последствия. В "Аэрофлоте" от комментариев отказались, а от остальных перевозчиков на момент публикации комментариев не поступило.

Крылатая «Артемида»

Самолеты разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 ARTEMIS принадлежат частным компаниям, работающей на Пентагон по контракту. Всего в распоряжении американского военного ведомства два ARTEMIS. Один с бортовым номером N488CR принадлежит компании LASAI AVIATION LLC, а второй — №N9191 — TENAX AEROSPACE LLC. Пока неизвестно, какой именно из этих двух самолетов стал участником инцидента над Черным морем.

Основной экипаж ARTEMIS, включая пилотов, предоставляется контрактором, пояснили источники "Известий", знакомые с ситуацией. Военное ведомство США лишь установило на переоборудованный серийный бизнес-джет экспериментальный набор сенсоров и разместило свой персонал, который с ним работает.

В будущем новые разведчики должны прийди на смену устаревшим армейским Beechcraft RC-12X Guardrail, которые эксплуатируются американцами со времён холодной войны. Турбореактивный ARTEMIS имеет увеличенные по сравнению с ними скорость и дальность полёта, может дольше патрулировать в воздухе. По сообщениям представителей Пентагона, он лучше подходит для "действий в опасных регионах с хорошей противовоздушной обороно"й.

Beechcraft RC-12X Guardrail Источник изображения: Фото: flickr.com/Michael Alexander

В состав оборудования ARTEMIS, помимо мощного радара, входит аппаратура радиотехнической разведки. Она обнаруживает электромагнитные сигналы от радаров и радиостанций и определяет точное местонахождение их источника с расстояния в сотни километров. Кроме того, самолет оснащен приборами для дистанционной прослушки каналов связи. Информация о найденных объектах обрабатывается в автоматизированном режиме. Её можно использовать для наведения в реальном времени высокоточного оружия.

Один из двух прототипов таких самолётов перебросили в Европу в сентябре прошлого года. Имеется инофрмация, что он уже выполнял разведывательные миссии над Чёрным морем, а также над Грузией, пролетая вдоль границ Абхазии и Южной Осетии.

В этом году такие самолёты приняли участие в крупнейших учениях НАТО Defender Europe, действуя преимущественно над Балтикой. После этого они вновь регулярно отмечались в Черноморском регионе.

По словам бывшего командующего 4-й армией ВВС и ПВО и экс-генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Валерия Горбенко, использование коммерческого "борта" даёт Пентагону возможность при необходимости отрицать свою причастность к любому опасному происшествию. Всегда будет возможность свалить авиационный инцидент на ошибку пилотов, не являющихся военнослужащими.

Здание Пентагона Источник изображения: Фото: REUTERS/Carlos Barria

«Известия» направили в Пентагон запрос с просьбой подтвердить факт инцидента и разъяснить, как обеспечивается безопасность полётов гражданской авиации при действии разведывательных самолётов США и контракторов над Чёрным морем. На момент публикации ответ получен не был.

Беспокоящее присутствие

В прошлом месяце на фоне морских учений НАТО и его заявлений о возможности агрессии России против Украины резко выросла активность авиации блока над Чёрным морем. МИД РФ 30 ноября заявил, что каждую неделю средства контроля фиксировали возле границы нашей страны свыше 50 иностранных беспилотников и самолётов-разведчиков.

— НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ о вероятном нападении на Украину, сказал, что в отношении Москвы происходит много провокационных действий, включая активные полеты самолетов-разведчиков НАТО.

По его словам, Североатлантический альянс активно действует вблизи российских границ, в воздухе, воде и на суше.

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий Источник изображения: iz.ru

— Мы должны быть начеку. Это же не наши друзья, это же не белорусские самолеты летают, наших союзников, это летают самолеты тех, кто декларирует своей целью сдерживание РФ, и тех, кто называют РФ врагом, — указал Песков.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что НАТО и США прикладывают усилия по сдерживанию России, проводя агрессивную политику в отношении Москвы, имея ввиду их возросшую активность в Черноморском регионе.

Минобороны РФ также неоднократно сообщало об увеличении активности воздушной разведки стран Североатлантического альянса в Чёрном море, и призывало западных партнёров отказаться от этих действий, на что не последовало никаких реакций.

По данным оборонного ведомства за прошлую неделю воздушную разведку у границ России вели 31 иностранный самолёт и шесть беспилотных летательных аппаратов. При их приближении к границам страны на сопровождение дважды поднимались истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.

Антон Лавров

Ирина Цырулева

Андрей Федоров

Максим Талавринов