Компания Росатома запустила в промышленную эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора

Компания UMATEX (предприятие Госкорпорации «Росатом») ввело в эксплуатацию завод по производству ПАН-прекурсора (сырье для получения углеродного волокна). Торжественная церемония запуска завода состоялась 22 ноября 2021 года в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан). В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор UMATEX Александр Тюнин, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев, депутат Госдумы Александр Мажуга, первый заместитель генерального директора ПАО Корпорация «Иркут», генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский, генеральный директор АО «ОНПП Технология им. А.Г. Ромашина» Андрей Силкин и другие.

UMATEX реализовала инвестиционный проект по созданию завода всего за три года. Общий бюджет проекта составил 8,5 млрд рублей. Строительство завода было профинансировано Госкорпорацией «Росатом» (5,2 млрд руб.), АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» (3 млрд руб.) и Минпромторгом РФ (0,3 млрд руб.).

Мощность завода составляет 5 тысяч тонн полиакрилонитрильного волокна в год. На предприятии создано 167 новых рабочих мест. На заводе используется технологическое оборудование итальянского производства. Партнер Росатома – ОЭЗ ППТ «Алабуга» — обеспечил на высоком уровне автоматизированную инженерную инфраструктуру предприятия.

«Новое производство позволяет сформировать полную технологическую цепочку по углекомпозитным материалам. Уже получены первые промышленные образцы углеволокна из отечественного ПАН-прекурсора. Их качество - на уровне лучших мировых производителей», - отметил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«ПАН-прекурсор определяет 70% качественных и 40% стоимостных характеристик углеволокна. Введение новых мощностей позволит обеспечить потребности российского рынка в углеродном волокне, произведенном из отечественного сырья, и закрепить импортонезависимость России в сфере композитных материалов, а также успешно конкурировать на международных рынках с продукцией, не уступающей по качеству и цене зарубежным аналогам. Еще 5 лет назад 80% углеволокна было импортным, сегодня более 90% - российское, производится на этой площадке. На базе отечественного полиакрилонитрила также продолжатся разработки нового поколения углеродного волокна с передовыми характеристиками», - отметил генеральный директор UMATEX Александр Тюнин.

Напомним, композиты на основе углеродного волокна отличаются легким весом, повышенной прочностью и высокими антикоррозионными свойствами, поэтому эти материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности: авиастроении, строительстве, судостроении, энергетике, создании спортивного инвентаря. Компания UMATEX - единственный производитель углеродного волокна в России и странах СНГ, располагающий масштабными производственными мощностями по всей цепочке создания композитов, сообщает пресс-служба компании.