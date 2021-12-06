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Техкульт

Британский робот Ameca впечатляет сверхреалистичной мимикой и натуральными движениями

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Андроид Ameca

Британская компания Engineered Arts достигла впечатляющих высот в деле роботостроения, для демонстрации чего выпустила видео с новым роботом Ameca. Машина-андроид отличается двумя аспектами. Во-первых, у нее очень реалистичные движения, включая мимику. Во-вторых, Ameca – неплохая актриса и уже сумела произвести впечатление на наблюдателей своей игрой.

Строго говоря, Ameca не является полноценным роботом – это демонстратор технологий. У Engineered Arts уже есть довольно мощные ИИ-платформы для разных целей, а в 2021-ом они занялись созданием для них эффективных оболочек. В январе вышла модель Cleo, которая умело поддерживает разговор и удачно подкрепляет слова жестами, а также может петь и двигаться в такт звукам. Но движения робота были слишком грубыми, а мимика и вовсе оставляла желать лучшего. С Ameca все иначе – ее создатели специально составили очень удачный сценарий, по которому робот «оживает», затем как бы осознает себя, эмоционально реагирует на камеру и даже предлагает зрителям начать дружить. Ameca нельзя перепутать с человеком, она не пытается маскироваться под людей, как киношный Терминатор. Напротив, у этой машины столь выразительная манера поведения, что многие комментаторы сочли ее актерскую игру лучше, чем у звезд Голливуда. А Илон Маск в своем твитте ойкнул и поспешил добавить, что в Tesla создают своего андроида – не хуже.

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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Продукция
БМПТ Рамка-99
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
Робот
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