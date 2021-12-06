Lexus представила концепт необычного внедорожника с водородным двигателем

Lexus ROV

Компания Lexus, будучи подразделением Toyota, известна, как производитель представительских автомобилей премиум-класса – но она не менее успешна и на рынке внедорожников. Ее последние достижения – шикарные LX600 и GX460 на базе Land Cruiser. Однако и в этой обители автомобильной роскоши дуют ветры перемен.

Компания представила концепцию рекреационного внедорожника (ROV) с водородным двигателем – любопытную альтернативу полностью электрическим внедорожникам, активно захватывающим автомобильный рынок. Toyota уже достаточно давно занимается разработкой водородных двигателей внутреннего сгорания (как результат – уже почти серийная Toyota Mirai – прим. ред. TechCult.ru). Однако в Lexus решили использовать новую экспериментальную технологию ICE, разработанную Toyota для спортивного применения.

В ROV установлен литровый двигатель, работающий от резервуара со сжатым под высоким давлением водородом. В Lexus не разглашают конкретных показателей двигателя, но уверяют, что он обеспечивает моментальное увеличение крутящего момента – важное для внедорожника преимущество.

Lexus

Пока, в отличие от бесшумных электромобилей водородный двигатель ROV издает мощный гул. Однако снижение шумности, как уверяют в Lexus – всего лишь вопрос времени. Габариты ROV – 312 х 173 х 180 см. Внутри салона оставлен легкий оттенок роскоши в виде обтянутого кожей рулевого колеса и системы подвески сидений, амортизирующей дорожную тряску.

Lexus ROV

Как утверждают разработчики, им пока еще не удалось избавиться от локальных выбросов, связанных с небольшим количеством сжигаемого масла. При этом до сих пор держится в секрете мощность самого двигателя. По словам главы Lexus Europe Спироса Фотиноса, «Lexus ROV – это наш ответ на стремление потребителей роскоши к природе и духу приключений».

Lexus